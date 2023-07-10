У Китаї чоловік з ножем напав на дитячий садок: шестеро загиблих

Келлі Нґ і Руперт Вінгфілд-Хейз

в Сінгапурі та Бангкоку

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Щонайменше шестеро людей загинули і одна отримала поранення внаслідок нападу з ножем на дитячий садок у повіті Ляньцзян у провінції Гуандун на півдні Китаю.

"Серед жертв - один вихователь, двоє батьків та троє вихованців. Одного підозрюваного заарештували", - повідомив прессекретар міської адміністрації.

Напад стався о 7:40 за місцевим часом у понеділок (01:40 за Києвом).

Поліція повідомила, що заарештувала 25-річного чоловіка за підозрою у нападі та розслідує причини того, що сталося.

Такі напади в Китаї відбуваються відносно рідко, але в останні роки в країні сталася ціла серія нападів з ножем, зокрема, в школах.

У серпні минулого року нападник з ножем увірвався до дитячого садка в південно-східній провінції Цзянсі, вбивши трьох людей і поранивши ще шістьох.

У квітні 2021 року двоє дітей загинули, 16 отримали поранення під час різанини у місті Бейлю в Гуансі-Чжуанському автономному районі.

У жовтні 2018 року 14 дітей були поранені внаслідок нападу з ножем на дитячий садок у Чунцині на південному заході Китаю.

У чому причина

У більшості випадків злочинцями є чоловіки, які у такий спосіб демонструють невдоволення суспільством. Схожі випадки спостерігали й в інших країнах, від США до Японії. Але експерти кажуть, що нині у Китаї можуть бути додаткові причини очевидного збільшення масових ножових нападів.

Серед з них - пандемія Covid-19, яка змусила китайські міста пережити тривалі й жорсткі обмеження. Їхні наслідки ще недостатньо вивчені, але можуть викликати почуття гніву, обурення через втрату роботи, інвестицій та стосунків.

Іншими можливими факторами є високий стрес та високі очікування від молодих чоловіків у китайському суспільстві. Це посилює високий рівень безробіття серед молоді та збільшує розрив між багатими й бідними.

Один експерт сказав ВВС, що сильне почуття "соціальної депривації" може призвести до того, що деякі вдаються до насильства, щоб висловити своє невдоволення суспільством.