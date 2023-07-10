Світоліна вийшла у чвертьфінал Вімблдону-2023. Її суперницю-білоруску освистали

20 хвилин(и) тому

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У четвертому колі "Вімблдону" українська тенісистка обіграла суперницю з Білорусі Вікторію Азаренко і вийшла до чвертьфіналу.

Світоліна обійшла білоруску за підсумками трьох сетів - 2:6, 6:4, 7:6 (11:9). Наступною суперницею Еліни буде перша ракетка світу Іга Свьонтек.

Після гри українка й білоруска не потисли руки. Потім вболівальники освистали Вікторію Азаренко. Вона у відповідь похитала головою і залишила корт. Білоруска каже, що "це було несправедливо".

На післяматчевій конференції 33-річна Азаренко пояснила, що не пішла до сітки, оскільки знала про відмову Світоліної від рукостискання.

"Вона не хоче тиснути руку росіянам, білорусам. Я поважаю її рішення, - зауважила спортсменка. - Що я мала зробити? Залишитися і чекати? Я просто зробила те, що показало б повагу до її рішення".

Азаренко зазначила, що глядачі натомість мали б зосередитися на якості тенісу.

"Я думаю, що це був чудовий матч. Якщо люди зважатимуть лише на рукостисканнях чи на натовп, досить п'яний натовп, який освистує наприкінці, то це ганьба", — додала вона.

"Це був тенісний матч. Тут ніхто не змінює життя. Ми граємо у теніс. Ми робимо свою роботу. От і все".

Українська тенісистка своєю чергою закликала скасувати рукостискання в іграх із росіянами й білорусами.

"Гадаю, тенісним організаціям варто було б виступити з офіційною заявою, що українські спортсмени не обмінюватимуться рукостисканнями з представниками Росії та Білорусії. Я не знаю, можливо, люди чогось не розуміють, можливо, не знають, що відбувається. Я вважаю, що таке рішення тенісних організацій було б правильним", - заявила 28-річна Світоліна.

Після початку великої війни в Україні українські тенісистки заявили, що не обмінюватимуться післяматчевим рукостисканням із колегами з Росії та Білорусі.

Через це українок неодноразово освистували глядачі.

Зокрема, на "Ролан Гарросі" у Франції освистали українську тенісистку Марту Костюк за відмову від рукостискання з другою ракеткою світу білорускою Аріною Соболенко. Українка зізналася, що була шокована поведінкою публіки. Вона переконана, що глядачам пізніше стане соромно за свою поведінку.

Пізніше кілька разів в аналогічній ситуації опинялася Світоліна.

Напередодні матчу з Азаренко спортсменка підтвердила своє ставлення до рукостискань з російськими й білоруськими спортсменками.

"Моя позиція не змінилася — не тиснути руки росіянкам та білорускам. Сподіваюся, для них це теж не буде новиною".