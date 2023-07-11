Навіщо Путін зустрічався з Пригожиним після заколоту

1 година тому

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Володимир Путін зустрічався із засновником російської ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним після його спроби заколоту, повідомив у понеділок прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, зустріч відбулася у Кремлі 29 червня і тривала три години. У ній взяли участь Євген Пригожин та командири найманців "Вагнера" — загалом 35 людей.

Останні, як стверджує Пєсков, запевнили, що є переконаними прихильниками верховного головнокомандувача і готові далі воювати за Батьківщину.

Путін своєю чергою дав оцінку дій ПВК на фронті та "подій 24 червня", а також запропонував вагнерівцям варіанти подальшого працевлаштування, розповів представник Кремля. Публічно в телезверненні до росіян Путін називав дії Пригожина "зрадою Росії".

Раніше про зустріч Путіна з Пригожиним із посиланням на джерела у розвідці повідомило французьке видання Libération. За його інформацією, Пригожин і командири ПВК відвідували Кремль 1 липня і, крім Путіна, зустрічалися з головою Росгвардії Віктором Золотовим та керівником Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним.

Бунт Пригожина

Увечері 23 червня Євген Пригожин оголосив, що він та його найманці починають "марш справедливості", щоб домогтися усунення російського військового керівництва. Підрозділи ПВК зайняли Ростов-на-Дону, а також пройшли кілька сотень кілометрів у напрямку Москви.

Однак бунт закінчився так само швидко, як і почався — вже ввечері 24 червня після переговорів з Олександром Лукашенком Пригожин оголосив, що його найманці повертаються до своїх таборів, а Кремль, який спочатку загрожував покаранням за зраду, пішов із вагнерівцями на угоду.

Параметри цієї угоди пізніше озвучив Пєсков: Пригожин "піде" до Білорусі, кримінальну справу про заколот закриють, судити його учасників не будуть з поваги до їхніх воєнних заслуг (тобто участі у вторгненні в Україну), а з частиною з них — тими, хто брав участь у бунті, — Міноборони Росії підпише контракти.

"Без поцілунків і примирення"

Аналіз редактора ВВС з питань Росії Стіва Розенберга

Зустріч Путіна з Пригожиним після невдалого заколоту - ще один поворот в історії, яка вже перевершила Достоєвського за рівнем несподіванки й таємничості.

Однак ми не знаємо, що саме обговорювали на тій зустрічі й чим вона завершилася. Судячи з того, що сталося після цього, там не було "поцілунків і примирення".

Останніми днями російські державні ЗМІ активно дискредитують Євгена Пригожина.

Ведучі "НТВ" описали минуле засновника ПВК як "багате на кримінал", а самого Пригожина зобразили жадібним й жорстоким дрібним злодюжкою.

"Він не той Робін Гуд, за якого намагався видати себе. Він був бізнесменом із кримінальним минулим. Багато його проєктів були підступними і не завжди в рамках закону", - заявили в "Новинах тижня" на федеральному телеканалі "Росія 1"

У програмі "60 хвилин" на тому ж каналі показали відео й фото обшуків у будинку та офісі засновника ПВК "Вагнер" у Санкт-Петербурзі.

Серед знахідок силовиків - золото, валюта, перуки, а також колекція зброї й кувалда.

ISW: Кремль хоче показати, що контролює ситуацію

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у новому зведенні пише, що рішення Путіна зустрітися з Пригожиним не узгоджується з попередньою риторикою Кремля про очільника ПВК "Вагнер".

Можливо, зазначає ISW, зустріч вирішили оприлюднити, щоб зняти питання щодо можливості Пригожина вільно пересуватися Росією, не стикаючись з переслідуваннями.

Обидві події, найімовірніше, є частиною ідеї Кремля показати, що там повністю контролюють ситуацію після спроби заколоту та є свідченням того, що бунтівники відмовилися, принаймні офіційно, від свого заклику змінити вище військове керівництво Росії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Сергій Шойгу та Валерій Герасимов разом керували величезною армією Росії понад десять років

Все це також вказує на те, що Кремль, ймовірно, прагне показати заколот, його можливі наслідки та заклики до заміни неугодних воєначальників як справу вирішену, резюмують в ISW.

Виступ начальника російського Генштабу Валерія Герасимова, пишуть експерти, підтверджує попередню оцінку ISW про те, що він, найімовірніше, збереже свою офіційну посаду, оскільки його звільнення завдасть надто великої шкоди репутації Кремля та Міноборони Росії.

Згода з вимогами Пригожина прибрати Шойгу та Герасимова, ймовірно, завдала б шкоди безпеці режиму, створивши прецедент і показавши, що опір та відкрите повстання є законними засобами досягнення бажаних цілей, пишуть експерти.

Де зараз Пригожин?

Ще 27 червня Лукашенко говорив, що засновник ПВК "Вагнер" прибув до Білорусі, однак 6 липня майже за два тижні після бунту білоруський президент заявив, що Пригожина в країні немає.

"Наскільки я поінформований, бійці [ПВК "Вагнер"] перебувають у своїх таборах. Щодо Пригожина, то він - в Пітері. На території Білорусі його немає", - сказав він.

Як писала New York Times з посиланням на джерело в Пентагоні, більшість часу після заколоту Пригожин перебував у Росії, переміщаючись між Москвою і Санкт-Петербургом. Ба більше, неясно, чи прилітав він взагалі до Білорусі, зазначало видання. За словами співрозмовника газети, щоб приховати своє справжнє місцеперебування, Пригожин міг використати двійників.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив журналістам, що Євген Пригожин є вільною людиною

ВВС відстежила приватний літак Пригожина, який летів до Білорусі наприкінці червня і того ж вечора повернувся до Росії.

Відтоді він здійснив кілька рейсів між Санкт-Петербургом і Москвою, хоча незрозуміло, чи був на борту Пригожин.