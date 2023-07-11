Станіслав Ржицький. Що відомо про вбитого у Краснодарі підводника і до чого тут удари по Україні

44 хвилин(и) тому

Автор фото, KRD.RU Підпис до фото, Станіслав Ржицький

У Краснодарі застрелили російського військового Станіслава Ржицького. Він працював у міській адміністрації, а до цього був командиром підводного човна. Українські джерела пов'язують загиблого з торішнім обстрілом Вінниці, внаслідок якого загинули понад 20 цивільних.

"Сьогодні в Краснодарі застрелили у спину заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи адміністрації міста Станіслава Ржицького, — написав напередодні колишній мер міста Євген Первищов. — Знав його ще як командира підводного човна "Краснодар".

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом вбивства. Там повідомили, що тіло 42-річного Ржицького знайшли вранці в понеділок поряд з вулицею Береговою.

Ржицький служив на Чорноморському флоті у званні капітана II рангу, був командиром великого дизель-електричного підводного човна Б-265 "Краснодар", пише російський "Коммерсант". Українські джерела називали його відповідальним за запуск ракет "Калібр", зазначає видання.

У липні 2022 року журналісти газети "Наші гроші. Львів" у своєму розслідуванні назвали командирів підводних човнів Чорноморського флоту, серед яких був Ржицький.

"Ржицький, як припускають журналісти, міг бути причетний до ракетного удару по Вінниці "Калібрамі" у липні 2022 року, внаслідок чого загинули щонайменше 27 людей, пише "Українська правда".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, "Люди згоріли заживо": Вінниця після обстрілу

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України вранці у вівторок повідомило у своєму офіційному телеграм-каналі про те, що в Краснодарі "знищено командира підводного човна "Краснодар", причетного до ракетних обстрілів України".

Не взявши на себе відповідальність і без посилань на джерела, в ГУР зазначили, що 10 липня підводник робив пробіжку в краснодарському парку культури та відпочинку ім. 30-річчя Перемоги.

"Близько шостої ранку в нього зробили сім пострілів з пістолета Макарова. Внаслідок вогнепальних поранень Ржицький помер на місці", — йдеться в повідомленні.

Українській військовій розвідці, як вона стверджує, відомі навіть такі деталі: "Через сильний дощ у парку було безлюдно, тому немає свідків, які могли б повідомити деталі або дізнатися про нападника".

ГУР також нагадав, що "Краснодар" — один з шести підводних човнів проєкту "Варшав'янка", що входять до складу Чорноморського флоту Росії. Кожен з них здатен нести до чотирьох крилатих ракет "Калібр".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Підпілля нашого часу: як воюють українські партизани

За даними "Коммерсанта", Ржицький народився 18 грудня 1980 року в Петропавловську-Камчатському в сім'ї офіцера-підводника. 2003 року закінчив Санкт-Петербурзький військово-морський інститут, через сім років — Вищі спеціальні офіцерські класи ВМФ. Служив на Чорноморському флоті. З 2016 року був командиром підводного човна Б-265 "Краснодар". ГУР стверджує, що Ржицький щонайменше з 2006 року жив у Севастополі, анексованому Росією у 2014 році.

Опублікована ГУР версія вбивства перегукується з постом телеграм-каналу "Военный осведомитель", який одним з перших поширив новину про загибель підводника: "За даними ЗМІ, Ржицький вирушив вранці на пробіжку, його підстеріг біля спорткомплексу "Олімп" невідомий, який вистрілив чотири рази в спину і груди Ржицького, після чого втік з місця події. Постраждалий помер на місці".

Кіллер міг відстежувати маршрут Ржицького за програмою Strava, стверджує телеграм-канал Baza. За даними видання, військовий викладав у соцмережі свої забіги (і майже завжди бігав однаковим маршрутом).