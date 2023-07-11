Світоліна перемогла Свьонтек у чвертьфіналі Вімблдона
Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла у чвертьфіналі Вімблдону першу ракетку світу Ігу Свьонтек з Польщі.
Світоліна здобула перемогу у трьох сетах із рахунком 5-7, 7-6 (7-5), 2-6 та вийшла до півфіналу.
"Це неймовірне відчуття", - сказала 28-річна Світоліна.
"Я дуже, дуже рада, що отримала шанс знову грати тут і зіграти цей чудовий матч у чудовій атмосфері. Це було справді неймовірне відчуття для мене", - додала вона.
"Звісно, було непросто сьогодні грати проти Іги. Вона перша ракетка світу і завжди бореться. Сьогодні був неймовірний матч, і я дуже рада, що змогла його виграти", - сказала українська тенісистка.
Колишня третя ракетка світу повернулася на корт у квітні після народження доньки у жовтні минулого року.
У півфіналі, який відбудеться 13 липня, Світоліна зіграє з чеською тенісисткою Маркетою Вондроушовою, яка обіграла четвертий номер посіву американку Джесіку Пегулу.
Як пише спортивний кореспондент ВВС, Світоліна й сама не очікувала, що дійде так далеко - їй довелося продати квитки на концерт Гаррі Стайлза у Відні в неділю, щоб зіграти матч четвертого кола проти білоруски Вікторії Азаренко, у якому вона перемогла.
"Моя позиція не змінилася - не тиснути руки росіянкам та білорускам"
Після тієї гри українка й білоруска не потисли руки, і вболівальники освистали Вікторію Азаренко.
Білоруська тенісистка зазначила, що "це було несправедливо", а Світоліна своєю чергою закликала скасувати рукостискання в іграх із росіянами й білорусами.
"Гадаю, тенісним організаціям варто було б виступити з офіційною заявою, що українські спортсмени не обмінюватимуться рукостисканнями з представниками Росії та Білорусії. Я не знаю, можливо, люди чогось не розуміють, можливо, не знають, що відбувається. Я вважаю, що таке рішення тенісних організацій було б правильним", - заявила 28-річна Світоліна.
Після початку великої війни в Україні українські тенісистки заявили, що не обмінюватимуться післяматчевим рукостисканням із колегами з Росії та Білорусі.
Через це українок неодноразово освистували глядачі.
Зокрема, на "Ролан Гарросі" у Франції освистали українську тенісистку Марту Костюк за відмову від рукостискання з другою ракеткою світу білорускою Аріною Соболенко. Українка зізналася, що була шокована поведінкою публіки. Вона переконана, що глядачам пізніше стане соромно за свою поведінку.
Пізніше кілька разів в аналогічній ситуації опинялася Світоліна.
Напередодні матчу з Азаренко спортсменка підтвердила своє ставлення до рукостискань з російськими й білоруськими спортсменками.
"Моя позиція не змінилася - не тиснути руки росіянкам та білорускам. Сподіваюся, для них це теж не буде новиною".
"Я вже зустрічалася з парою тенісисток з Білорусі й Росії у Страсбурзі та Парижі. Нічого нового не буде. Для мене це просто велика мотивація вийти на матч і зробити ще більше, щоб перемогти, постаратися здобути перемогу для моєї країни".
"Чи продовжу уникати рукостискань з росіянками і білорусками перед, можливо, більш свідомою публікою Вімблдона? Так. У Парижі було багато непорозумінь, хоча у Страсбурзі всі розуміли мою позицію. Сподіваюсь, тут буде те саме, і британська публіка зрозуміє мене", - заявила Світоліна.