Світоліна перемогла Свьонтек у чвертьфіналі Вімблдона

1 година тому

Автор фото, Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла у чвертьфіналі Вімблдону першу ракетку світу Ігу Свьонтек з Польщі.

Світоліна здобула перемогу у трьох сетах із рахунком 5-7, 7-6 (7-5), 2-6 та вийшла до півфіналу.

"Це неймовірне відчуття", - сказала 28-річна Світоліна.

"Я дуже, дуже рада, що отримала шанс знову грати тут і зіграти цей чудовий матч у чудовій атмосфері. Це було справді неймовірне відчуття для мене", - додала вона.

"Звісно, було непросто сьогодні грати проти Іги. Вона перша ракетка світу і завжди бореться. Сьогодні був неймовірний матч, і я дуже рада, що змогла його виграти", - сказала українська тенісистка.

Автор фото, Getty Images

Колишня третя ракетка світу повернулася на корт у квітні після народження доньки у жовтні минулого року.

У півфіналі, який відбудеться 13 липня, Світоліна зіграє з чеською тенісисткою Маркетою Вондроушовою, яка обіграла четвертий номер посіву американку Джесіку Пегулу.

Як пише спортивний кореспондент ВВС, Світоліна й сама не очікувала, що дійде так далеко - їй довелося продати квитки на концерт Гаррі Стайлза у Відні в неділю, щоб зіграти матч четвертого кола проти білоруски Вікторії Азаренко, у якому вона перемогла.

"Моя позиція не змінилася - не тиснути руки росіянкам та білорускам"

Після тієї гри українка й білоруска не потисли руки, і вболівальники освистали Вікторію Азаренко.

Білоруська тенісистка зазначила, що "це було несправедливо", а Світоліна своєю чергою закликала скасувати рукостискання в іграх із росіянами й білорусами.

"Гадаю, тенісним організаціям варто було б виступити з офіційною заявою, що українські спортсмени не обмінюватимуться рукостисканнями з представниками Росії та Білорусії. Я не знаю, можливо, люди чогось не розуміють, можливо, не знають, що відбувається. Я вважаю, що таке рішення тенісних організацій було б правильним", - заявила 28-річна Світоліна.

Після початку великої війни в Україні українські тенісистки заявили, що не обмінюватимуться післяматчевим рукостисканням із колегами з Росії та Білорусі.

Через це українок неодноразово освистували глядачі.

Зокрема, на "Ролан Гарросі" у Франції освистали українську тенісистку Марту Костюк за відмову від рукостискання з другою ракеткою світу білорускою Аріною Соболенко. Українка зізналася, що була шокована поведінкою публіки. Вона переконана, що глядачам пізніше стане соромно за свою поведінку.

Пізніше кілька разів в аналогічній ситуації опинялася Світоліна.

Напередодні матчу з Азаренко спортсменка підтвердила своє ставлення до рукостискань з російськими й білоруськими спортсменками.

"Моя позиція не змінилася - не тиснути руки росіянкам та білорускам. Сподіваюся, для них це теж не буде новиною".

"Я вже зустрічалася з парою тенісисток з Білорусі й Росії у Страсбурзі та Парижі. Нічого нового не буде. Для мене це просто велика мотивація вийти на матч і зробити ще більше, щоб перемогти, постаратися здобути перемогу для моєї країни".