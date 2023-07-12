У Бердянську ударом Storm Shadow вбитий російський генерал Цоков: що відомо

1 година тому

Автор фото, Kremlin.ru

У вівторок з'явилися повідомлення про те, що у Бердянську загинув заступник командувача Південного військового округу РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.

Смерть високопосадового російського офіцера, який бере участь у війні в Україні, в ефірі пропагандистської передачі "60 хвилин" на телеканалі "Россия" підтвердив екскомандувач 58-ї армії, нині депутат Держдуми Олег Гурулєв.

Тим часом міністерство оборони Росії досі офіційно ніяк не прокоментувало повідомлення про загибель генерала.

Хоча головною темою пропагандистських ток-шоу на російському телебаченні залишається саміт НАТО у Вільнюсі, у вчорашньому вечірньому випуску передачі "60 хвилин", яку веде Ольга Скабеєва, торкнулися теми обстрілу окупованого російськими військами Бердянська ракетами Storm Shadow.

"Офіційної інформації від міністерства оборони немає, - обмовилася телеведуча. - Але абсолютно всі ЗМІ вже написали…"

"Так, - заявив їй у відповідь генерал-лейтенант Гурулєв, який після початку російського вторгнення в Україну став одним із головних військових спікерів на російському телебаченні. - Причому це людина, яка була в таких колотнечах, що мало кому снилося. На жаль, він героїчно загинув".

Він додав, що минулого року Цоков був тяжко поранений, "його ледве витягли", але після цього він все одно повернувся воювати в Україну.

Гурулєв підтвердив таким чином не лише факт смерті Олега Цокова, а й торішні повідомлення українських джерел, які у вересні 2022 року стверджували, що генерал зазнав серйозного поранення.

Першим про загибель Цокова в Бердянську вранці 11 липня повідомив радник українського мера окупованого Росією Маріуполя Петро Андрющенко, а за ним низка українських телеграм-каналів.

Перші повідомлення про загибель Цокова викликали сумніви, оскільки 144 дивізія, якою він донедавна керував, бере участь у бойових діях на Лиманському напрямку в Луганській області.

У вересні 2022 року військовослужбовці цього з'єднання ледь не потрапили в оточення під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області, а в наступні місяці новини про їхні дії на лінії фронту надходили виключно з території Луганської області - про це писав і популярний провоєнний російський телеграм-канал "Рыбарь", і український військовий аналітик із групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

Повідомляли також, що частина військовослужбовців бригади перебуває на полігонах у Білорусі.

У середині червня з'явилися повідомлення про те, що військовослужбовці 144-ї дивізії могли зазнати значних втрат біля Кремінної в Луганській області, коли їх вишикували й вони чекали на виступ командувача 20-ї армії, генерала Сухраба Ахмедова, але натомість їх обстріляли ЗСУ.

Найбільш високопосадовий військовий

Російський телеграм-канал "Военный осведомитель" написав 11 липня про загибель Цокова, уточнивши: "В результаті удару британськими крилатими ракетами Storm Shadow по ЗКП 58-ї армії в районі Бердянська загинув заступник командувача ПВО генерал-лейтенант Олег Цоков".

Офіційних повідомлень про підвищення Цокова до заступника командувача Південного військового округу міністерство оборони Росії не робило. Однак за умов бойових дій відомство регулярно або зовсім не повідомляє про перестановки в командному складі російської армії, або робить це з великою затримкою. Як тепер з'ясувалося, Цоков і справді отримав це підвищення, тому й опинився не на Луганщині, а у Бердянську.

Вранці 11 липня місцеві джерела повідомили про серію прильотів по Бердянську. За словами місцевих жителів, один із ударів влучив по готелю "Дюна", який розташований за адресою Тінистий бульвар, 22. Судячи з усього, саме тут і розміщувався командний пункт 58-ї армії.

Наразі Цоков - найбільш високопосадовий із російських військовослужбовців, який загинув у зоні бойових дій. Коли у червні 2022 року в Луганській області загинув командувач 1-го армійського корпусу Роман Кутузов, то звання генерал-лейтенанта разом із зіркою "Героя Росії" йому присвоїли вже посмертно.

У травні 2022 року неподалік від Попасної був збитий Су-25, яким керував генерал-майор запасу Канамат Боташев. Участь у бойових діях Боташев брав як найманець ПВК "Вагнер".

Українська сторона з початку вторгнення повідомляла про загибель понад десятка російських генералів, але більшість із цих повідомлень або не були підтверджені офіційно, або волонтери не знайшли могил імовірно загиблих воєначальників.

При цьому для російського міністерства оборони є звичайною практикою замовчувати своїх втрати, навіть якщо йдеться про високопосадових офіцерів у генеральських званнях. Так, 13 червня представник окупаційної влади Володимир Рогов повідомив у своєму телеграм-каналі про загибель начальника штабу 35-ї армії генерал-майора Сергія Горячева.

Відомство Сергія Шойгу повідомлення про загибель Горячева ніяк не коментувало та не підтверджувало факт його загибелі. 20 червня петербурзьке видання "Фонтанка" опублікувало фотографії прощання з Горячевим біля Будинку офіцерів на Ливарному проспекті та фотографію його могили на Смоленському цвинтарі у Петербурзі.