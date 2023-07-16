У Росії заявили, що СБУ замовила вбивство Симоньян та Собчак. Що каже Україна

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images/BBC

У суботу ФСБ Росії повідомила про затримання у Москві та Рязанській області "членів неонацистського угруповання", які, за твердженням спецслужби, за завданням України займалися підготовкою вбивства головної редакторки державного пропагандистського каналу RT Маргарити Симоньян та журналістки Ксенії Собчак. В Україні причетність до справи заперечили.

У повідомленні ФСБ стверджують, що у п'ятницю, 14 липня, група проводила розвідку біля місць роботи та проживання журналісток.

"Під час проведення слідчих дій вони підтвердили підготовку замахів за завданням СБУ за винагороду у розмірі 1,5 мільйона рублів за кожне вбивство", - йдеться в повідомленні ФСБ.

За даними ФСБ, під час обшуків у затриманих вилучили автомат Калашникова, патрони, ножі, кастети, гумові кийки, наручники, а також засоби зв'язку та комп'ютери. Стосовно затриманих Слідчий комітет Росії планує порушення кримінальних справ «з екстремістським та терористичним забарвленням», заявили у ФСБ.

"Стежили за мною, знали всі мої адреси", - написала Маргарита Сімоньян у своєму телеграм-каналі.

"Якщо це все правда, то дякую всім причетним службам за їхню роботу, - написала Ксенія Собчак у своєму телеграмі. - Якщо ні, і сенс був просто поставити мене в одному реченні з Симоньян, то це звичайна підлість. У будь-якому разі хочу в черговий раз сказати, що будь-який терор - зло, без жодних "але"".

Згодом в інтернеті з'явилося відео допиту 18-річного жителя Москви Михайла Балашова, який назвав себе творцем "неонацистського угруповання" "Параграф 88" та розповів про залучення до нього неповнолітніх друзів.

На відео ця людина стверджує, що з нею зв'язалися спецслужби України та запропонували "замовне вбивство" Маргарити Симоньян та Ксенії Собчак.

За словами Балашова, він "проводив розвідку місця проживання Симоньян", за що отримав гроші. Потім, як стверджує підозрюваний під час допиту, він зв'язався з куратором, який обіцяв йому залишити автомат Калашникова і гроші.

"Коли я прийшов на місце, де ця зброя мала бути, мене спіймали співробітники спецслужб", - заявив він.

ВВС не може підтвердити правдивість цих заяв.

Російське видання "Важные истории" зв'язалося з неонацистською організацією NS/WP, яка називає затриманих своїми "соратниками".

"Затримали п'ятьох, одного відпустили, чотирьох заарештують. Про замахи - без коментарів", — цитує видання їхню заяву.

Згодом у пресслужбі Басманного районного суду Москви повідомили, що суд заарештував сімох підозрюваних у справі про підготовку замаху на Симоньян та Собчак.

Їм звинуватили у хуліганстві й відправили їх до СІЗО до 14 вересня.

Серед арештованих - четверо неповнолітніх 2005 та 2006 років народження, а також 18-річний Михайло Балашов та 22-річний Єгор Савельєв. Ще один фігурант кримінальної справи був неповнолітнім на момент подій.

Про те, що молодих людей затримали у зв'язку з підготовкою до замаху на Симоньян та Собчак, у пресрелізі суду не згадують, зазначає російське видання "Медіазона". Йдеться лише про те, що вони "у складі організованої групи із хуліганських міркувань, за мотивами національної ненависті, з особливим цинізмом та зухвалістю чинили напади на іноземних громадян".

Раніше суд повідомляв, що слідство клопотало про арешт шістьох осіб. ФСБ стверджує, що вони є учасниками неонацистського угрупування "Параграф 88".

Реакція України

Твердження російської влади про причетність до замаху українських спецслужб прокоментував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Вони нам абсолютно точно не потрібні. Це очевидні речі. Вони абсолютно точно ні на що не впливають", - сказав Подоляк в ефірі телемарафону.

Навесні минулого року ФСБ також заявила про арешт групи російських неонацистів, які нібито готували замах на пропагандиста Володимира Соловйова за завданням СБУ. Служба безпеки України, коментуючи ці звинувачення, назвала їх вигадкою.

Декілька російських медійних діячів, які публічно підтримували агресію проти України, справді зазнали замахів: пропагандисти Дар'я Дугіна та Владлен Татарський у результаті загинули, а письменник Захара Прилєпін був тяжко поранений.

У цьому Росія теж звинувачувала Україну, а у випадку із Дугіною про причетність України говорили й американські спецслужби.