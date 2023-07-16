Як мінні поля стали головною проблемою для українського контрнаступу - західні ЗМІ

32 хвилин(и) тому

ЗСУ довелося змінити стратегію наступу в Запорізькій області через велику кількість мінних полів, пише американське видання Washington Post із посиланням на солдатів української армії.

Замість того, щоб прориватися через російську оборону під час контрнаступу на БМП та танках, які передали західні країни, українські військові просуваються пішки.

Відстань від 5 до 16 км перед російськими позиціями всіяна мінами. Тривала підготовка ЗСУ до контрнаступу дала російським військам час замінувати території в буферній зоні, що зараз ускладнює просування української армії та веде до втрат - як техніки, так і людей.

У результаті сапери повзком у сутінках намагаються проводити розмінування вручну. Противник тим часом може скинути нові міни з безпілотників і звести нанівець їхні зусилля.

У розмові з американцями українські військові наголосили, що бойові дії на мінних полях показали вразливість наданої Україні техніки, особливо американських БМП Bradley та німецьких танків Leopard.

Як зазначає Washington Post, українські військові хвалять ці машини - оскільки після підриву на міні люди, які у них перебувають, переважно виживають, отримуючи незначні травми - але самі по собі вони не в змозі прорвати лінії російської оборони.

Крім того, танк або БМП, що застряг на мінному полі, - легка мішень для російської армії.

"Танком з якоюсь бронею вже нічого не вдієш, тому що мінне поле надто глибоке, і рано чи пізно техніка зупиниться, а після цього буде знищена концентрованим вогнем", - говорив раніше в інтерв'ю Washington Post головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Сапери в селі Благодатне Миколаївської області

Газета пише, що перед контрнаступом Україна отримала від своїх партнерів менш ніж 15% необхідного обладнання для розмінування територій. Через щільні російські мінні поля ЗСУ поки що не ризикують використовувати всі бригади та отриману техніку для проведення більш масштабних наступальних операцій.

Увагу на спецтехніку для розмінування звертав і президент України Володимир Зеленський - за підсумками переговорів із президентом Південної Кореї у Києві він заявив, що Сеул уже почав передавати таку техніку українським збройним силам.

Про густо засіяні мінні поля, які створила Росія на шляху наступу ЗСУ, пише й інше американське видання New York Times. Газета з посиланням на українських лікарів зазначає, що міни перевершили артилерію як основну причину поранень.

Поля, які повинні пройти українські війська, всіяні десятками типів мін - виготовлених із пластику та металу, у формі банок з-під жувального тютюну чи газованих напоїв.

Окрему проблему становлять пластикові міни - їхні уламки в тілі солдатів важко виявити, оскільки медичні металодетектори їх не бачать.

"Я не міг собі уявити нічого подібного, - цитує газета українського військового на ім'я Сергій із підрозділу, який рятував поранених під час вибухів бійців. - Я думав, що міни будуть закладені рядами. Але ними всіяні цілі поля, усюди".

Також NYT поспілкувалася із українськими спеціалістами, що займаються розмінуванням.

"Щоб розміновувати, потрібно мати велику мотивацію та холодну голову, - цитує видання майор Максим Присяжнюк, український експерт з розмінування, який разом із колегами йде на поля вночі перед наступом піхоти.

"Це така тонка робота, як у хірурга, але водночас навколо тебе лунають вибухи від бойової артилерії", - додає він.

Фахівці з розмінування вирушають із металодетекторами та довгими тонкими зондами, прикріпленими до палиць, щоб обережно намагатися знайти закопані міни, не підірвавши їх.

"Такі наші інструменти - і ікона в кишені", - каже майор Присяжнюк, з яким журналісти спілкувалися у медичному стабілізаційному пункті, куди безперервним потоком йшли поранені мінами солдати.

Серед інших причин, з яких гальмує український наступ, NYT називає російську авіацію.

"Мірою просування українські солдати виходять за межі досяжності деяких своїх систем ППО і стають вразливими для російських ударних вертольотів", - пише видання.