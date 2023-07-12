У США непублічно обговорюють передачу Україні ракет ATACMS - NYT

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ракети ATACMS мають дальність дії близько 300 км (архівне фото)

Білий дім веде непублічні обговорення щодо можливого постачання Україні ракет великої дальності ATACMS, повідомляє New York Times з посиланням на двох американських та одного європейського чиновника.

За словами співрозмовників видання, які говорили на умовах анонімності, може йтися про постачання кількох керованих ракет класу "земля-земля", які зарезервували для використання у відповідь на інші загрози.

У травні Британія відправила до України крилаті ракети великої дальності Storm Shadow, а Франція на саміті НАТО у Вільнюсі пообіцяла поставити ідентичні ракети повітряного базування SCALP.

Київ уже давно просить надати ракети ATACMS, дальність дії яких становить близько 300 км (приблизно на 60 км більше, ніж у Storm Shadow та SCALP). З їхньою допомогою українські сили змогли б вражати російські цілі далеко за лінією фронту - зокрема в окупованому Криму.

Представники Пентагону стверджують, що американський арсенал ATACMS - порівняно невеликий і ракети фігурували в інших військових планах Пентагону, зокрема на Корейському півострові.

Від початку розробки ракети в 1980-х роках виготовили лише близько 4 тисяч екземплярів, заявила у вівторок представниця компанії Lockheed Martin.

Надання їх Україні поставить під загрозу безпеку інших гарячих точок у світі, пише NYT.

Наступальні дії України просуваються повільно. ЗСУ намагаються вибити з позицій ворога, який добре окопався. Російські військові витратили місяці на будівництво оборонних споруд, зокрема, бункерів, протитанкових пасток та мінних полів.

На цьому тлі Сполучені Штати долають своє небажання надавати Україні провідне озброєння через побоювання ескалації, пише видання. Адміністрація Байдена змінила своє рішення щодо кількох систем озброєння, зрештою погодившись надати українцям ППО Patriot, танки Abrams та касетні боєприпаси.

Інша військова допомога, обіцяна Україні на зустрічі НАТО, передбачає ще 25 танків Leopard, 40 додаткових бойових машин піхоти та ще дві зенітно-ракетні установки Patriot у пакеті на 770 мільйонів доларів від Німеччини та 240 мільйонів доларів від Норвегії.

Крім того, міністри оборони Данії та Нідерландів оголосили, що коаліція з 11 країн почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у центрі, який створять у Румунії в серпні.

У травні в міноборони України казали, що українські військові потребують близько 50 винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив журналістам у вівторок, що він "абсолютно впевнений, що все неможливе зараз" стане можливим.

Він сказав, що підтримує зв'язок з представниками США щодо ATACMS, а також з німецькими чиновниками, у яких Київ активно просить ракети Taurus з радіусом дії понад 500 кілометрів.

Резніков дав зрозуміти, що не перестане просити ATACM чи інші ракети великої дальності у будь-якого союзника.

"Нам потрібно більше зброї", - сказав він.

"Є певні проблеми"

США поки що не передають Україні далекобійні ракети ATACMS з "об'єктивних причин", заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я знаю деякі причини, чому США ще не ухвалили це рішення. Вони є доволі об'єктивними. Ми з ними працюємо. Але США ухвалюють рішення щодо надання нам деяких інших типів зброї. Це дуже складні рішення. А вони їх ухвалюють", — розповів він, не уточнивши причини.

За словами міністра, у нього не складається враження, ніби США навмисно не ухвалюють рішення щодо надання Україні ракет великої дальності.