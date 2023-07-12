90% працівників компанії звільнили. Їх замінив штучний інтелект

1 година тому

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Індійська компанія замінила 90% свого персоналу чат-ботом зі штучним інтелектом (ШІ).

Сууміт Шах, засновник і генеральний директор Dukaan, написав у твіттері, що чат-бот значно зменшив час реагування на запити клієнтів.

У серії твітів, які набрали понад мільйон переглядів, Шах розповів про рішення своєї фірми залучити чат-бот і пояснив, що звільнити працівників у сфері підтримки було "жорстким, але необхідним" кроком.

"Зважаючи на стан економіки, стартапи обирають прибутковість", — написав Шах і додав, що підтримка клієнтів тривалий час становила проблему для фірми, яку він хотів усунути.

Він також зазначив, що тепер усі клієнти Dukaan мають свого власного ШІ-помічника, який відповідає на всі види запитів швидко та точно.

"У сучасних умовах запуск бізнесу - більше не віддалена мрія, - написав він. - З правильною ідеєю і командою кожен може втілити свої підприємницькі мрії у реальність".

Шах також додав, що в його фірмі люди зазвичай поєднують кілька посад.

Його слова викликали хвилю критики у соцмережах.

Багато користувачів заявили, що своїм "безсердечним" рішенням він зруйнував життя своїх працівників.

"Як і очікувалось, про те, що 90% людей звільнили, не згадали. А яку допомогу їм надали?" — запитав один з користувачів.

"Можливо, це було правильним рішенням для бізнесу, але не потрібно робити з цього хайпову маркетингову тему", - зазначив інший.

Шах у відповідь заявив, що "хтось очікувано образився". І додав, що про допомогу працівникам він пише у LinkedIn, оскільки у твіттері люди шукають радше "прибутків, а не співчуття".

Скільки робочих місць під загрозою

В останні роки інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT, дуже поширилися та стали доступнішими. Це викликало побоювання, що штучний інтелект негативно вплине на ринок праці та залишить багатьох людей без роботи.

Деякі компанії вже оголосили про плани скоротити десятки тисяч робочих місць, замінивши живих людей нейромережами.

Згідно з березневим звітом банку Goldman Sachcs, штучний інтелект може позбавити роботи близько 300 млн людей у всьому світі.

Автори звіту зазначили, що у зоні ризику можуть опинитися юристи, бухгалтери, логісти та адміністративний персонал. Це пов'язано з тим, що штучний інтелект незабаром може навчитися заповнювати податкові декларації малого бізнесу, вести документацію, оцінювати страхові випадки та документувати результати розслідування на місці злочину.

Вразливими є також працівники сфери охорони здоров'я, де, на думку фахівців, штучний інтелект може допомогти з діагностикою та лікуванням пацієнтів, частково знижуючи потребу в медичному персоналі.