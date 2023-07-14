Путін уже програв війну, а Україна вступить в НАТО - Байден

25 хвилин(и) тому

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Президент США Джо Байден заявив у Гельсінкі, що Україна вступить в НАТО, а президент Путін зрештою вирішить, що продовження війни не на користь Росії, пише The Times.

Байден прибув до Фінляндії одразу після саміту НАТО у Вільнюсі. У Гельсінкі він провів мінісаміт із лідерами урядів інших скандинавських країн — Данії, Норвегії, Швеції та Ісландії.

Його запитали на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, чи не призведуть слова про вступ України до НАТО після закінчення війни з Росією, до того, що Путін вирішить затягувати конфлікт.

"Ніхто не може вступити в НАТО, поки йде війна, тому що це гарантувало б Третю світову війну", - сказав Байден.

Але в перемоги Путіна у війні проти України немає жодних шансів, заявив президент США.

"Путін вже програв війну, - сказав Байден. - Путін має реальну проблему. Як йому рухатись далі? Що йому робити?"

"Він може просто сказати: "Я йду", - додав Байден. "Якої угоди досягнуть зрештою, залежить від Путіна і від того, що він вирішить зробити. Але немає жодної можливості, щоб він виграв війну в Україні. Він уже програв цю війну".

Президент США також не вважає, що Путін може застосувати ядерну зброю. Раніше він називав загрозу застосування Росією цієї зброї "реальною".

Байден нагадав, що не лише Захід, але й Китай застерегли Путіна від цього.

"Я не думаю, що є реальна перспектива використання Путіним ядерної зброї. Не лише Захід, а й Китай та решта світу сказали: "Не вдавайтесь до цього. Не робіть цього", - зазначив він.

Американський президент також прокоментував невдалу спробу заколоту в Росії, яку організував лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Байден заявив, що не знає ні про місцеперебування Пригожина, ні про його нинішні відносини з Путіним, але жартома застеріг лідера "вагнерівців" від можливого отруєння.

"На його місці я був би обережний з тим, що я їм. Я б стежив за своїм меню", - сказав Байден.

Касетні бомби

Українські війська вже отримали касетні боєприпаси, про постачання яких президент США повідомив цими днями.

Про це заявив керівник операційного управління Об'єднаного комітету начальників штабів США Дуглас Сімс.

"Касетні боєприпаси вже в Україні", - сказав Сімс на брифінгу, уточнивши, що частину надали США, а частину - союзники.

Відповідаючи на запитання про те, чи можна мінімізувати втрати серед цивільного населення та українських військових, генерал заявив, що Київ не зацікавлений у застосуванні касетних боєприпасів поблизу мирних мешканців.

"Не думаю, що українці зацікавлені у застосуванні касетних боєприпасів поблизу цивільного населення, на відміну від росіян. Ви знаєте, вони також визнають і розуміють, що можуть бути випадки, коли касетні боєприпаси не влучають в ціль", - додав він.

Отримання касетних снарядів від США, підтвердив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Він висловив упевненість, що цей тип боєприпасів значно вплине на хід боїв.