Дочка Преслі померла через ускладнення після операції зі зниження ваги

49 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Дочка Елвіса померла 12 січня

Ліза Марі Преслі, єдина дочка легенди рок-н-ролу Елвіса Преслі, померла внаслідок ускладнень після операції, повідомила служба судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес.

Причиною смерті 54-річної жінки, яка, як і її батько, була співачкою, стала кишкова непрохідність через спайки (рубці), що утворились після операції зі зниження ваги.

Йдеться про баріатричну операцію, внаслідок якої зменшується розмір шлунка. Преслі перенесла її кілька років тому.

Співачка померла 12 січня, після того, як її терміново доправили до каліфорнійської лікарні із зупинкою серця.

У четвер судмедекспертиза пояснила, що зупинку серця спричинила непрохідність тонкої кишки.

Це порушення у шлунково-кишковому тракті може виникати внаслідок раку товстої кишки, вживання ліків або через спайки після операцій на черевній порожнині, як у випадку Преслі.

"Це відоме довготривале ускладнення після таких операції", — йдеться у висновку судмедексперта.

При цьому смерть від кишкової непрохідності - явище достатньо рідкісне, пояснила в інтерв'ю американському мовнику CBS Анжелік Кампен з каліфорнійського центру невідкладної допомоги.

Суд

Преслі поховали на території маєтку Грейсленд у Мемфісі, який належав Елвісу, поряд з її сином Бенджаміном Кіо, який наклав на себе руки у 2020 у віці 27 років.

Після її смерті мати співачки Прісцілла Преслі спробувала оскаржити в суді законність її заповіту. За її словами, вона не знала про поправку 2016 року, яка забирає у неї право контролю над майном та спадщиною Лізи Марі.

За цією поправкою контроль у рівних частках мав перейти до сина співачки Бенджаміна Кіо та її дочки Райлі від першого шлюбу Лізи Марі зі співаком і актором Денні Кіо.

Юридичну суперечку владнали у травні, але її подробиці не оприлюднили.

Життя і кар'єра

Ліза Марі Преслі народилася 1968 року в Мемфісі й стала єдиною спадкоємицею свого батька у віці дев'яти років, коли Елвіс раптово помер.

У 2003 році вона випустила перший сольний альбом To Whom It May Concern, який розійшовся тиражем кілька сотень тисяч екземплярів й отримав схвальні відгуки критиків. 2005 року вийшов її другий альбом Now What, а 2012-го - третій і останній Storm and Grace.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Елвіс і Прісцилла Преслі з Лізою Марі, 1968 рік

У 1994 році вона вийшла заміж за співака Майкла Джексона, це сталося лише за 20 днів після розлучення з першим чоловіком Денні Кіо.

1996-го, у розпал судового процесу за звинуваченнями Джексона у сексуальному насильстві над дітьми, вони розлучилися.

2002 року вона вийшла заміж за актора Ніколаса Кейджа, який був великим шанувальником її батька. Але вже за чотири місяці після весілля Кейдж подав на розлучення.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Майкл і Ліза одружилися 26 травня 1994 року в Домініканській Республіці

Четвертий шлюб Лізи Марі Преслі - з її гітаристом і музичним продюсером Майклом Локвудом - закінчився розлученням у 2021 році.

У неї було троє дітей, один з яких (Бенджамін Кіо) наклав на себе руки у 2020 році.

Востаннє Ліза Марі Преслі з'являлася на публіці за два дні до смерті під час церемонії вручення "Золотих глобусів" у Лос-Анджелесі.