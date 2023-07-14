Митрополита УПЦ МП Павла арештували та відправляють до СІЗО

1 година тому

Автор фото, Уніан

Солом'янський районний суд Києва арештував намісника монастиря УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі митрополита Павла (у житті Петро Лебідь), якого підозрюють у підривній діяльності проти України, з можливістю внесення застави у розмірі 33 мільйони 300 тисяч гривень.

Суд призначив тримати Павла під вартою до 14 серпня.

Цей запобіжний захід прийняли в рамках вже нового розслідування. Напередодні СБУ повідомила митрополиту про нову підозру за кількома статтями, серед них - заперечення збройної агресії Росії проти України.

Сам він всі звинувачення заперечує і наполягає, що закон не порушував.

У квітні київський суд призначив Павлу запобіжний захід - домашній арешт на 60 діб з використанням електронного браслета.

Під час судового засідання у п'ятницю прокурор зацитував кілька висловлювань з Павла з телефонних розмов, зокрема про те, що "придурки-маразматики в Америці кажуть, що моляться за мир і тут же зброю пхають", "у Тернополі всі одне одного вже б'ють і віддають просто на фронт - вони це напевно роблять, щоб вибити східну та центральну Україну, вся ця бандерівщина там буде процвітати", а "Америка б'ється з Росією до останнього українця".

Митрополит на це заявив, що цих звинувачень не визнає і "готовий свідчити на Євангелії".

"Це все не правда. Я ніколи не був за агресора, я ніколи не був за Путіна», - сказав Павло.

Також він скаржився, що електронний браслет, який його змусили носити, постійно розряджається.

"Мене обзивають Мерседес Паша, кажуть, сякий-такий, та я вже не Мерседес, я вже Тесла, на підзарядці постійно", - заявив Павло у залі суду.

Нові докази

Нову підозру слідчі оголосили Павлу Лебедю 13 липня.

"Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відео-інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави. Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року", - повідомили у спецслужбі.

Автор фото, СБУ

На підставі цього розпочали розслідування за статтею Кримінального кодексу про порушення рівноправності громадян залежно від релігійних переконань, а також за статтею про виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України (повторно).

Покаранням за це може бути до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Попередні справи

Восени 2022 року Служба безпеки України провела численні обшуки у храмах та монастирях і показала, на її думку, докази співпраці представників УПЦ з Росією. За цими матеріалами відкрили низку кримінальних справ.

1 грудня 2022 року Володимир Зеленський теж оголосив про шлях до "духовної незалежності" від Москви, а низка ієрархів УПЦ опинились під санкціями через зв'язки з Росією. Серед них був і митрополит Павло.

30 березня УПЦ мала залишити територію лаври, проте відмовилась це робити, і головним рушієм спротиву спробам мінкульту взяти під контроль приміщення лаври став саме Павло.

А вже 1 квітня Служба безпеки затримала Павла, суд відправив його під домашній арешт. Його звинуватили у виправдовуванні російської агресії та розпалювання міжрелігійних конфліктів.