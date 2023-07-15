Пекельна спека в Європі та США. Але може бути ще гарячіше

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дехто з відвідувачів римського Колізею цього тижня від спеки втратив ствідомість

По всій південній та центральній Європі вирує спека, а у 16 містах Італії попереджають про "червоні" температурні показники.

Ці показники означають ризики для цілком здорових людей, і поширюються на такі супер-туристичні міста як Рим, Флоренція та Болонья. Італійська влада попередила, що у містах із "червоними показниками" перебувати на відкритому сонці від 11.00 до 18.00 небезпечно для здоров'я.

Тим часом в Греції за останні дні температура повітря досягла 40 градусів за Цельсієм. У п'ятницю найпопулярнішу туристична памятка Афін - Акрополь - навіть закрили у найспекотніші години.

Історичний комплекс розташований на скелястому пагорбі, тож там нема, де вкритися від сонця.

В країні також побоюються повторення лісових пожеж, особливо там, де спека співпадає із сильним вітром.

Втім, цього року спека зачепила не лише Південь Європи, але й центральні регіони - Німеччину та Польщу.

У Чехії метеорологи попереджають, що на вихідні температура може перевищити 38С, а такі температури не властиві цій країні.

Очікується, що впродовж всього наступного тижня на Європу очікує чергова спекотна хвиля із рекордно високими температурами.

Європейська космічна агенція попереджає, що в Італії, Іспанії, Франції, Німеччині та Польщі можуть бути екстремальна спека.

Зазвичай спекотна погода надходить хвилями. Але, згідно зі спостереженнями, ці хвилі стають дедалі частішими по всьому світу.

Минулого тижня середня температура у світі становила 17.23C, що є рекордно високим рівнем.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, В Афінах воду переходим роздають волонтери Червоного хреста

Італійські метеорологи вже назвали цю європейську спекотну хвилю Цербером - так звали триголового пса-монстра із Дантового "Пекла".

Наступна, що насувається наступного тижня і може принести спеку у понад 40 градусів, називатиметься Харон - саме так у грецькій міфології звали перевізника через річку Стікс, який перевозив померлих у потойбіччя.

Минулий місяць став найспекотнішим за історію спостережень програми кліматичного моніторингу ЄС.

А найвищу температуру, яку будь-коли фіксували в Європі, були 48.8C на Сицилії у серпні 2021 року.

Людям радять випивати не менше двох літрів води на день, і утриматися від алкоголю та кави, які викликають дегідрацію.

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Як попереджають у Світовій метеорологічній організації, екстремальна спека стає "новою нормою".

Глобальне потепління стосується не лише Європи - спека також поширюється в США, Китаї, Північній Африці та Японії.

У США спека вразила переважно південний захід. У хвилю високих температур потрапили понад 110 мільйонів американців від Флориди до Техасу і Каліфорнії.

Споживання електрики у Техасі побило попередні рекорди, а кондиціонер є єдиним способом отримати якусь придатну для життя температуру.

Через екстремальну спеку парки, музеї, зоопарки штату або скоротили робочі години, або ж закрилися взагалі. Про скорочення робочих годин повідомили також у популярному Bison Café, пояснюючи це тим, що робота на кухні за таких високих температур є "некомфортною" для кухарів.

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Очікується, що для 27 мільйонів американців наступні дні принесуть спеку у понад 43C.

У Лас-Вегасі температурний рекорд у 47C може бути побитий вже найближчими днями, тоді як в Долині смерті, що в Каліфорнії, спека може перевищити 54C - ще один температурний рекорд.