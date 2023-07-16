Померла Джейн Біркін. Чим запам'яталася акторка та співачка

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джейн Біркін у 1997 році

Акторка та співачка Джейн Біркін померла у віці 76 років, повідомляє французьке видання Le Parisien.

За інформацією видання, співачку знайшли мертвою у її будинку в Парижі.

Наприкінці травня вона через стан здоров'я скасувала всі свої концерти.

"Я завжди була великою оптимісткою і я розумію, що мені потрібно ще трохи часу, щоб знову бути в змозі вийти на сцену і бути з вами", - казала тоді Біркін.

Про смерть співачки з посиланням на власні джерела повідомляє також BFMTV.

Англо-французька зірка розпочала свою акторську кар'єру в Лондоні у 60-ті роки, зокрема знялася у картині "Фотозбільшення" Мікеланджело Антоніоні.

Особливу популярність Біркін здобула завдяки романтичним стосункам та музичній співпраці зі скандальним французьким співаком та автором пісень Сержем Генсбуром, з яким у них народилася дочка Шарлотта Генсбур, також відома співачка та акторка.

Автор фото, Getty Images

Кульмінацією бурхливого роману Біркін і Генсбура став їхній альбом 1969 року Джейн Біркін/Серж Генсбур, а також відвертий фільм 1976 року Je t'aime moi non plus з однойменною піснею, в якій Біркін імітує звуки статевого акту.

Загалом вона знялась у понад 70 фільмах та випустила більше 10 музичних альбомів.

Крім того, Джейн Біркін відома тим, що на честь її модний будинок Hermes створив сумку Birkin, яка на довгі роки стала символом стилю.

Однак в інтерв'ю ВВС у 2017 році вона розповідала, що практично не носить відомі сумки, названі на її честь.

Також Біркін висловлювала здивування тим, що після її 50-річної кар'єри люди досі асоціюють її саме з цим аксесуаром.