Путін конфіскував російський бізнес світових гігантів Carlsberg і Danone. Як це можливо?

1 година тому

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Росія взяла під контроль російські дочірні компанії виробника йогуртів Danone і пивної компанії Carlsberg.

Згідно з новим розпорядженням, яке підписав президент Росії Володимир Путін, підрозділи перейшли до "тимчасового управління" держави.

Раніше цього року Москва запровадила правила, що дозволяють їй арештовувати активи фірм із "недружніх" країн.

Це сталося після того, як багато компаній припинили бізнес у Росії після її вторгнення в Україну.

Danone і Carlsberg були в процесі продажу своїх російських активів.

Недільний наказ передає акції Danone Russia і пивоварні "Балтика", що належить Carlsberg, під контроль російського агентства з нерухомості "Росимущество".

Французька компанія Danone, яка почала процес продажу свого російського бізнесу в жовтні минулого року, заявила, що розслідує ситуацію.

Фірма додала, що "готується вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх прав як акціонера Danone Russia і безперервності діяльності бізнесу".

У Carlsberg заявили, що не отримували "жодної офіційної інформації від російської влади щодо наслідків президентського указу для пивоварної компанії "Балтика".

Данська пивоварня також заявила, що завершила процес відділення російського підрозділу від решти компанії. Минулого місяця компанія підписала угоду про продаж пивзаводу "Балтика", але ще не завершила угоду.

"Після указу президента перспективи цього процесу продажу зараз є дуже невизначеними", - додають у заяві компанії.

У квітні Путін підписав указ, який дозволяє Росії взяти під контроль іноземні активи у відповідь на дії США та інших країн, які Росія назвала "недружніми та такими, що суперечать міжнародному праву".

Також у квітні оголосили, що російські підрозділи двох енергетичних компаній - німецької Uniper і Fortum з Фінляндії - перейшли під державний контроль.

Представництво Danone в Росії є найбільшою молочною компанією в країні, в якій працює близько 8000 співробітників.

За оцінками, продаж бізнесу принесе Danone 1 мільярд євро.