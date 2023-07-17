Кримський міст закрили через "надзвичайну подію", місцеві джерела кажуть про вибухи

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Вікіпедія

На Кримському мосту, що з'єднує територію Росії з анексованим Кримом, у ніч на понеділок зупинено рух — як повідомляє місцева влада, через якусь "надзвичайну подію".

Місцеві джерела писали про два потужні вибухи та серйозні пошкодження мосту.

"На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія у районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю", - написав у телеграмі призначений Кремлем окупаційний керівник Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, нині "вживаються заходи для відновлення ситуації". Він закликав росіян утриматись від використання мосту.

"Враховуючи ситуацію, що склалася, прошу мешканців та гостей півострова утриматися від поїздок через Кримський міст і з метою безпеки вибирати альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони", — додав Аксьонов.

Російський телеграм-канал Baza пише, що в результаті вибухів впав щонайменше один з прольотів мосту.

Водночас Мінтранс РФ стверджує, що на мості лише пошкоджене дорожнє полотно.

На в'їзді на міст з боку Краснодарського краю РФ утворився багатокілометровий затор, повідомляє російське інформаційне агентство РИА Новости.

ТАСС повідомило, що рух залізничного транспорту мостом також призупинений. Окрім того, зупинене поромне сполучення.

Російські пабліки Shot і Baza, пишуть за інформацією зі своїх джерел, що в автомобілі на Кримському мосту загинуло подружжя з Білгородської області. Загиблі — чоловік і дружина 40 та 36 років. Їхня 14-річна донька отримала серйозні травми й ушпиталена.

Користувачі соцмереж виклали відео розбитої машини на мосту з тілами всередині та дівчиною, яка наполовину вилетіла через лобове скло, але залишилась жива.

На номері машини стояв індекс 31 - це позначка Білгородської області.

Що саме сталося з цією автівкою, з відео не зрозуміло: вона ніби у щось врізалась, але перешкоди перед нею не було.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив інформацію про загибель подружжя з області та госпіталізації їхньої доньки.

Що саме трапилося на Кримському мосту, наскільки сильно він пошкоджений, також досі не зрозуміло: російські посадовці туманно говорять лише про "надзвичайну подію".

Кримський міст стратегічно важливий як для постачання анексованого Криму, так і для перекидання живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій в Україні.