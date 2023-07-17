Путін збрехав. Світові ЗМІ викрили неправду щодо касетних боєприпасів президента Росії

1 година тому

Автор фото, Reuters

Володимир Путін уперше прокоментував рішення США постачати Україні касетні боєприпаси. Він, зокрема, заявив, що Росія досі утримувалась від застосування такого озброєння проти України, але залишає за собою право на дзеркальну відповідь.

"Хочу сказати, що Росія має достатні запаси різних видів касетних боєприпасів", - заявив Путін в інтерв'ю кремлівському журналісту Павлу Зарубіну.

За словами Путіна, Росія не хоче використовувати заборонені у світі боєприпаси. "Але, звісно, якщо вони будуть застосовуватись проти нас, ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії".

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу також казав, що російська армія не застосовувала касетні бомби в Україні, і багато видань, зокрема ВВС, нагадували, що це очевидна неправда.

У неділю на слова Путіна відреагувала й американська телекомпанія CNN, нагадавши про випадки ударів касетними боєприпасами по цивільному населенню, які розслідували міжнародні організації та журналісти.

CNN нагадує, що 27-28 лютого росіяни випустили по Харкову — саме по місту — щонайменше 11 ракет "Смерч" з касетними боєголовками.

Правозахисні організації мають численні докази використання Росією касетних бомб в Україні, як під час повномасштабного вторгнення, так і під час війни на Донбасі.

30 березня 2022 року Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що російська армія за місяць і тиждень війни застосовувала касетні боєприпаси в густонаселених районах вже "щонайменше дві дюжини разів".

Організація-партнер ООН, Група зі стеження за касетними боєприпасами, у серпневій доповіді 2022 року повідомляла про неодноразове застосування російською армією касетних боєприпасів. У тій же доповіді йшлося, що й українська армія кілька разів застосовувала такі боєприпаси, причому переважно в населеній місцевості.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Корпус російської касетної бомби на блокпосту ЗСУ біля Миколаєва 10 березня 2022 року

У травневому звіті Human Rights Watch вказано, що "після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року російські збройні сили застосовували касетні боєприпаси в атаках, що призвели до сотень жертв серед цивільного населення та пошкодження цивільних об'єктів, включно з будинками, лікарнями та школами".

Про використання касетних боєприпасів Росією в Україні писала і ВВС.

Використання Росією касетних боєприпасів підтверджують і журналісти-розслідувачі Bellingcat.

Використовуючи фото і відео з відкритих ресурсів, а також геодані, вони задокументували обстріли шкіл, лікарень і житлових районів цим видом зброї в Харкові, Одесі й Херсоні.

За даними розслідувачів, Росія скинула щонайменше одну некеровану касетну авіабомбу та численні ракети, начинені суббоєприпасами.

Організація виявила, що запуск цих ракет здійснено реактивними системами залпового вогню "Торнадо-С", "Смерч" і "Ураган", а також ракетними комплексами "Точка" й "Іскандер".

Що каже Україна

Українські війська вже отримали касетні бомби, про постачання яких раніше повідомляв президент США.

Про це заявив керівник операційного управління Об'єднаного комітету начальників штабів США Дуглас Сімс.

"Касетні боєприпаси вже в Україні", - сказав Сімс на брифінгу, уточнивши, що частину надали США, а частину - союзники.

Відповідаючи на запитання про те, чи можна мінімізувати втрати серед цивільного населення та українських військових, генерал заявив, що Київ не зацікавлений у застосуванні касетних боєприпасів поблизу мирних мешканців.

"Не думаю, що українці зацікавлені у застосуванні касетних боєприпасів поблизу цивільного населення, на відміну від росіян. Ви знаєте, вони також визнають і розуміють, що можуть бути випадки, коли касетні боєприпаси не влучають в ціль", - додав він.

Отримання касетних снарядів від США підтвердив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Він висловив упевненість, що цей тип боєприпасів значно вплине на хід боїв.

"Ми отримали їх, але ще не використовували", - сказав Тарнавський і додав, що з отриманням касетних снарядів ЗСУ здобудуть перевагу на полі бою.

Влада України заявляла, що планує відповідально поставитися до використання західної касетної зброї - максимізувати її вогневий потенціал у бою та мінімізувати наслідки для мирних жителів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росіяни використовують у три-чотири рази більше артилерійських снарядів різних калібрів, ніж українська армія, і касетні боєприпаси завдяки своїй ефективності дозволять компенсувати цю різницю.

Що таке касетні боєприпаси

Касетна зброя, або суббоєприпаси - вид ракет, авіабомб чи снарядів, які містять в собі десятки чи сотні менших за розмірами вражальних елементів. Тобто один снаряд в повітрі чи вже на землі розсипається на велику кількість малих снарядів. Вони "засіюють" територію і вражають більше число техніки чи особового складу.

Ефективність такої зброї на полі бою висока. Але є застереження.

Касетні бомби належать до снарядів "не вибіркової дії". Тобто вони покривають значну територію і несуть загрозу як для військових, так і для цивільних.

По-друге, багато таких суббоєприпасів, особливо у вигляді мін, можуть не вибухати одразу, а бути схованими в траві чи в ґрунті. Вони становлять небезпеку навіть після завершення бойових дій, коли мирні мешканці повертаються,

Касетні бомби застосовувалися майже у всіх військових конфліктах після Другої світової. Спектр такого озброєння розробляли в СРСР і в США.

Шкода, яку несуть суббоєприпаси цивільному населенню привела до обмежень. Вже 13 років діє Конвенція, яка забороняє застосування касетних боєприпасів. Її підписали 120 держав.