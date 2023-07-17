“Новий Робінзон”. Як чоловік з собакою два місяці дрейфували в океані і вижили

Ярослав Луків

BBC News

18 хвилин(и) тому

Автор фото, 9 News Підпис до фото, Чоловік планував подолати 6000 кілометрів у Тихому океані

Австралієць Тім Шеддок і його собака Белла у квітні вирушили з Мексики до Французької Полінезії на власному човні. Але за кілька тижнів потрапили у шторм, який дуже пошкодив їхнє судно.

Запасів харчів було обмаль, тож два місяці вони виживали на сирій рибі та дощовій воді. Цього тижня їх урятував траулер.

51-річний Шеддок вирушив у подорож понад 6 тисяч км з мексиканського міста Ла-Пас, але незабаром опинився у пастці стихії після того, як електроніка його судна вийшла з ладу через погану погоду.

Це змусило моряка і його собаку дрейфувати у північній частині Тихого океану.

Ловити рибу чоловік міг, а от готувати її не було на чому.

Тому "мандрівники" харчувалися сирою рибою, пили дощову воду й ховалися від сонця під навісом човна.

Тільки через два місяці їх нарешті знайшли. Цього тижня австралійського моряка і його чотирилапого друга врятував траулер - перед цим їх помітив гелікоптер біля узбережжя Мексики.

За словами лікаря, який вже оглянув чоловіка, його стан -"стабільний". Він також наголосив на "абсолютно нормальних життєвих показниках" моряка. Собака Белла також виглядає здоровою і бадьорою.

"Я пройшов через дуже важке випробування в морі, - сказав Шеддок в інтерв'ю 9News. - Мені просто потрібен відпочинок і гарна їжа, бо я довгий час був один у морі. А загалом я чудово почуваюсь".