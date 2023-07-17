Як удар по Кримському мосту вплине на забезпечення російської армії

Павло Аксьонов

ВВС

1 година тому

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock

На Кримському мосту, що з'єднує територію Росії з анексованим Кримом, у ніч на понеділок зупинили рух - на ньому стався вибух і частина полотна обвалилась.

Росія заявила про атаку України надводними дронами і часткове руйнування мосту, внаслідок чого загинули двоє цивільних. Автомобільну гілку закрили на невизначений час, а от залізнична частина практично не постраждала.

Джерело ВВС в Службі безпеки України вказало, що саме вони стоять за атакою надводними дронами, а згодом речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі ВВС надав офіційну позицію служби.

"Стосовно чергового інциденту на Кримському мосту повідомляємо, що всі деталі щодо організації "бавовни" Служба безпеки України обов'язково розкриє після нашої перемоги", - заявив він.

Своєю чергою, радник голови ОП Михайло Подоляк написав, що "будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування".

Тож які наслідки матиме удар по мосту?

Кримський міст є одночасно найважливішою ланкою в ланцюжку постачання російської армії у південних областях України, критично важливим об'єктом інфраструктури та символом російської анексії півострова.

Виділити якусь одну мету, яку міг переслідувати цей удар, складно. Але, судячи з перших повідомлень з місця, залізниця не постраждала. Вона проходить окремо від автомобільної дороги - Кримський міст має два окремі мости за кілька метрів один від одного. Залізницею йде основний потік військових вантажів, і тому внаслідок вибуху постачання армії не перерветься.

Те, що внаслідок удару сильно постраждала автомобільна дорога, завдасть шкоди скоріше морально-психологічної - міст є символом і найамбітнішим проєктом Кремля на окупованих територіях.

Росія докладає значних зусиль щодо оборони цього об'єкта, захищаючи його від ударів з повітря та води.

24 травня Росія провела навчання щодо безпеки навколо Кримського мосту. Під час навчань створили димову завісу, яка частково приховала міст. Ще одні навчання - антитерористичні - відбулись на мосту на початку червня.

Ці зусилля дають деякі результати. Наприклад, 9 липня над морем на північ від Тамані російська ППО збила ракету. Після цього на мосту припинили рух. В інших районах Криму також періодично збивають безпілотники.

Автор фото, Reuters

Досі Кримський міст вдалося пошкодити лише один раз - 8 жовтня 2022 року внаслідок вибуху вантажівки з причепом обвалилися три прольоти автомобільного мосту, а також сильно постраждав залізничний.

Заходи безпеки, вжиті після цього, дуже ускладнили використання мосту. Перед в'їздами на нього влітку утворилися такі затори, що Володимир Путін навіть провів спеціальну нараду, на якій запропонували скеровувати туристів через окуповані області України або на військових десантних кораблях.

Досі загроза ударів по мосту з моря здавалася гіпотетичною, хоча Україна вже застосовувала морські дрони під час спроби удару по одній із бухт у Севастополі у квітні та проти корабля ВМФ РФ "Приазов'я" у червні.

Прорватися в бухту під Севастополем морським безпілотникам не вдалося - її захищають сітки та бонові загородження. Повідомляли навіть про застосування бойових дельфінів. Кримський міст виявився беззахисним щонайменше частково, що дозволило завдати по ньому удару.

Тепер, вочевидь, заходи безпеки посилять, і, швидше за все, російська влада намагатиметься приділити увагу захисту моста від ударів із моря. Можливо, посилять оборону цього об'єкту від ударів українськими ракетами з повітря.