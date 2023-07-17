На австралійському пляжі знайшли таємничий купол. Ніхто не знає, що це таке

1 година тому

Автор фото, Reuters

Поліція Австралії збентежена загадковою знахідкою - на пляж на заході країни вимило купол, який не можуть ідентифікувати.

Гігантський металевий предмет знайшли місцеві жителі на пляжі Грін-Хед, приблизно за 250 км на північ від Перта.

Влада розслідує походження таємничого предмету. Наразі відкидають припущення, що він впав з комерційного літака.

Об'єкт вважають небезпечним, і поліція просить людей триматися від нього на безпечній відстані.

"Ми хочемо запевнити громаду, що ми активно беремо участь у спільній роботі з різними державними та федеральними агенціями, щоб визначити походження та природу об'єкта", - йдеться в заяві поліції.

Зокрема, поліція співпрацює з військовими, а також космічним агентством Австралії.

Мешканці пляжу Грін-Хед розповіли, що циліндр приблизно 2,5 м завширшки та від 2,5 до 3 м завдовжки, повідомила громадська телекомпанія Австралії.

Люди прийшли на пляж у суботу ввечері, щоб побачити цей предмет, повідомляє ABC.

"Це був чудовий тихий вечір, діти робили піщані замки навколо нього", - розповів ABC один із місцевих жителів.

Авіаційний експерт Джеффрі Томас сказав, що це міг би бути паливний бак від ракети, яка впала в Індійський океан в останній рік.

Австралійське космічне агентство заявило, що, можливо, гігантський циліндр міг впасти з іноземної космічної ракети-носія. Відомство сконтактує з цього приводу з іншими міжнародними агентствами.

Якщо це дійсно паливний циліндр, експерти вважають, що він може бути від індійської ракети, яку запустили наприкінці минулого тижня, а також може містити токсичні речовини.

Є надія, що ці припущення зможе підтвердити серійний або каталожний номер.

Спочатку припускали, що циліндр міг бути частиною MH370 - літака, який зник біля західного узбережжя Австралії у 2014 році з 239 пасажирами на борту, але Томас відкинув таку ймовірність.