У Японії дельфіни нападають на людей. Чому це відбувається?

1 година тому

Автор фото, PA WIRE

У неділю вранці чотири плавці отримали травми внаслідок нападу дельфінів на пляжі Суйсохама в японському місті Міхама, префектура Фукуї.

60-річний чоловік отримав переломи ребер та укуси рук після того, як дельфін напав на нього за кілька метрів від берега.

40-річного чоловіка, що плавав поряд з берегом, також покусав дельфін.

Ще двоє людей постраждали від нападу дельфінів пізніше того ж дня.

Таке трапляється не вперше. За даними місцевої поліції, цього року у Фукуї зареєстрували вже шість таких нападів.

На пляжі навіть встановили знаки, що попереджають плавців про те, що наближатися до дельфінів і торкатися їх небезпечно.

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Хоча дельфіни зазвичай не агресивні щодо людей, їхня ворожість до плавців не є чимось незвичайним.

Вчені припускають, що дельфіни-афаліни дуже нервують, коли поруч із ними плавають люди, оскільки це порушує поведінкові звички диких тварин.

В Ірландії в 2013 році протягом десяти днів дві жінки постраждали від нападу одного і того ж дельфіна, в однієї з них було зламане ребро.

Через рік п'ятьом плавцям довелося рятуватися біля узбережжя тієї ж Ірландії, коли навколо них почав кружляти дельфін, виявляючи явні ознаки агресії.

Крім ворожості щодо людей, відомо, що дельфіни іноді поводяться вкрай жорстоко й щодо інших морських жителів - нападають на них, але не вбивають відразу.

У Корнуоллі, на південному заході Англії, бачили, як дельфін-афаліна напав на морську свиню і підкидав її у повітря, перш ніж убити.