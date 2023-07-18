Як німецькі чипи потрапляють в російські "Кинджали" й "Іскандери", попри санкції
Російські "Кинджали" й "Іскандери", якими РФ знищує цивільне населення й інфраструктуру України, мають одну спільну рису: вони літають за допомогою Німеччини, пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.)
Російські ракети містять компоненти з Німеччини та інших країн-союзників України, заявив радник керівника ОП Владислав Власюк.
Про цю проблему Власюк разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром економіки Юлією Свириденком ще 13 червня поінформували посольства західних країн у Києві.
За даними українських чиновників, Росія подвоїла виробництво балістичних та крилатих ракет з 512 у 2022-му до 1061 одиниць цього року. Це стало можливим завдяки обходу західних санкцій через треті країни.
За даними Києва, 81% контрабандних компонентів надходять зі США, 8% - зі Швейцарії, а Німеччина та Японія ділять третє місце із 3,5 відсотками.
Видання звертає увагу на те, що серед уламків знищених ракет знайшли компоненти з Німеччини. Вони використовувались у крилатих ракетах Х-101, у двох модифікаціях балістичних ракет "Іскандер" та у гіперзвуковій ракеті "Кинджал".
Як стверджує Київ, запчастини й послуги виробникам цих ракет надають 16 німецьких компаній. Експорт продукції для РФ йде переважно через Китай, країни Центральної Азії, Кавказького регіону та Туреччину.
Оскільки необхідні компоненти поставляють через фіктивні компанії в транзитних країнах, деякі західні компанії можуть навіть не знати, куди потрапляє їхня продукція, пише Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Видання вказує, що Берлін не заперечує ці повідомлення. У німецькому МЗС підкреслили, що дуже уважно вивчають цю інформацію і висловили припущення, що деякі компоненти могли потрапити в Росію ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну, а значить - до запровадження санкційних обмежень.
Інші докази
Норвезька консалтингова компанія з питань іноземних інвестицій Corisk вважає, що загальний обсяг російського імпорту вже повернувся на довоєнний рівень. За її даними, Німеччина є провідною країною щодо походження товарів, які, оминаючи санкції, потрапляють до Росії, за нею йдуть США і Франція.
Серед країн-транзитерів - Казахстан, Грузія, Вірменія, Білорусь, Киргизстан та інші країни Центральної Азії.
З Німеччини, за даними Corisk, переважно постачають великі позашляховики й вантажівки, а також автівки, пластмасу, паливо і хімікати.
Особливу підозру викликає побутова техніка, пише видання. Казахстан, наприклад, збільшив імпорт холодильників у 23 рази. Американські експерти, які володіють інсайдерською інформацією, підтверджують, що побутову техніку в Росії, найімовірніше, розбирають на запчастини, щоб чипи з посудомийних машин та холодильників використати для ремонту чи виготовлення озброєння, пише Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Ці цифри збігаються з даними України, зазначив радник керівника ОП Владислав Власюк.
Видання пише, що причиною такого великого "прихованого експорту" з Німеччини є те, що "німецька економіка тісно пов'язана з Росією".
Крім того, в країні працюють багато маленьких компаній, що зручно для Росії, оскільки вона уникає співпраці з великими корпораціями, які дуже слідкують за дотриманням всіх законодавчих норм.
РФ націлена на малі й середні компанії, які не обов'язково знають своїх кінцевих клієнтів, пише видання.
Газета також вказує на недостатню рішучість німецького уряду. Як зазначив Власюк, "Німеччина була однією з країн під час нещодавніх переговорів ЄС про посилення санкцій, яка особливо "вагалася" щодо запровадження нових санкцій проти третіх країн".