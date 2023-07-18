Як німецькі чипи потрапляють в російські "Кинджали" й "Іскандери", попри санкції

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Ракета "Кинджал" зовні нагадує балістичну ракету комплексу "Іскандер" (на фото)

Російські "Кинджали" й "Іскандери", якими РФ знищує цивільне населення й інфраструктуру України, мають одну спільну рису: вони літають за допомогою Німеччини, пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.)

Російські ракети містять компоненти з Німеччини та інших країн-союзників України, заявив радник керівника ОП Владислав Власюк.

Про цю проблему Власюк разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром економіки Юлією Свириденком ще 13 червня поінформували посольства західних країн у Києві.

За даними українських чиновників, Росія подвоїла виробництво балістичних та крилатих ракет з 512 у 2022-му до 1061 одиниць цього року. Це стало можливим завдяки обходу західних санкцій через треті країни.

За даними Києва, 81% контрабандних компонентів надходять зі США, 8% - зі Швейцарії, а Німеччина та Японія ділять третє місце із 3,5 відсотками.

Видання звертає увагу на те, що серед уламків знищених ракет знайшли компоненти з Німеччини. Вони використовувались у крилатих ракетах Х-101, у двох модифікаціях балістичних ракет "Іскандер" та у гіперзвуковій ракеті "Кинджал".

Як стверджує Київ, запчастини й послуги виробникам цих ракет надають 16 німецьких компаній. Експорт продукції для РФ йде переважно через Китай, країни Центральної Азії, Кавказького регіону та Туреччину.

Оскільки необхідні компоненти поставляють через фіктивні компанії в транзитних країнах, деякі західні компанії можуть навіть не знати, куди потрапляє їхня продукція, пише Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Віталій Кличко показав те, що фахівці визнали схожим на бойову частину "Кинджалу"

Видання вказує, що Берлін не заперечує ці повідомлення. У німецькому МЗС підкреслили, що дуже уважно вивчають цю інформацію і висловили припущення, що деякі компоненти могли потрапити в Росію ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну, а значить - до запровадження санкційних обмежень.

Інші докази

Норвезька консалтингова компанія з питань іноземних інвестицій Corisk вважає, що загальний обсяг російського імпорту вже повернувся на довоєнний рівень. За її даними, Німеччина є провідною країною щодо походження товарів, які, оминаючи санкції, потрапляють до Росії, за нею йдуть США і Франція.

Серед країн-транзитерів - Казахстан, Грузія, Вірменія, Білорусь, Киргизстан та інші країни Центральної Азії.

З Німеччини, за даними Corisk, переважно постачають великі позашляховики й вантажівки, а також автівки, пластмасу, паливо і хімікати.

Особливу підозру викликає побутова техніка, пише видання. Казахстан, наприклад, збільшив імпорт холодильників у 23 рази. Американські експерти, які володіють інсайдерською інформацією, підтверджують, що побутову техніку в Росії, найімовірніше, розбирають на запчастини, щоб чипи з посудомийних машин та холодильників використати для ремонту чи виготовлення озброєння, пише Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Ці цифри збігаються з даними України, зазначив радник керівника ОП Владислав Власюк.

Видання пише, що причиною такого великого "прихованого експорту" з Німеччини є те, що "німецька економіка тісно пов'язана з Росією".

Крім того, в країні працюють багато маленьких компаній, що зручно для Росії, оскільки вона уникає співпраці з великими корпораціями, які дуже слідкують за дотриманням всіх законодавчих норм.

РФ націлена на малі й середні компанії, які не обов'язково знають своїх кінцевих клієнтів, пише видання.