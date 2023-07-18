"Україна показала, як воювати у ХХІ столітті". Британія переглядає оборонну політику через війну

1 година тому

Автор фото, AFP

Україна трагічним чином стала "бойовою лабораторією" для випробування нових видів озброєнь під час війни, і Британія намагається винести з цього уроки, заявив міністр оборони країни Бен Воллес.

"Їм довелося піти на ризик та експериментувати з речами, не знаючи, чи працюють вони чи ні, і вони стали бойовою лабораторією для своїх власних сил, і це вказало нам шлях, - сказав він. - Я шкодую, що це сталося, але це показало, як треба діяти на полі бою у ХХІ столітті".

Воллес зробив цю заяву перед публікацією нової версії доповіді військового командування (Defence Command Paper), в якій сформульовані завдання армії на найближчі роки.

Перша версія документа з'явилася у березні 2021 року за публікацією концепції зовнішньої та оборонної політики Британії, але війна в Україні змусила Лондон переглянути документ.

Його фінальний варіант опублікували на вебсайті уряду Британії 18 липня.

За словами Воллеса, значною мірою на перегляд документа вплинула ефективність озброєнь, наданих Києву союзниками.

"Було б дуже безглуздо ігнорувати ці уроки і не використовувати їх у наших власних збройних силах", - сказав він.

У документі йдеться, що влада додатково виділить 2,5 млрд фунтів на оборонні витрати.

"Війна в Україні внесла ясність: ми зіткнулися з реальним і дуже агресивним противником, який порушує всі правила безпеки на європейському континенті, розв'язавши війну на знищення іншої країни", - сказав Воллес.

За його словами, це змусило британську владу більш виважено оцінити ризики, які в першому документі ґрунтувалися на довоєнній картині європейської безпеки.

"Спочатку ми планували вивести [старе військове] обладнання з експлуатації, зробити невелику перерву в середині десятиліття, а потім отримати нове обладнання. Я не хочу більше ризикувати", - заявив Воллес.

Минулими вихідними він заявив про намір залишити посаду міністра оборони під час наступних перестановок в уряді, які можуть статися вже у вересні цього року, і піти з політики.

Уроки війни в Україні

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Британські ракети Storm Shadow (на фото їх несе винищувач Королівських ВПС Tornado) - найбільш далекобійна зброя, яку Україна наразі отримала від західних союзників. Дальність їхнього польоту - 250 км.

У міністерстві оборони Британії заявили, що у новій версії Defence Command Paper змінили та ретельно прописали такі пункти, як пріоритетні галузі для інвестицій, поповнення, модернізація озброєнь та більш тісна взаємодія між силами стримування та оборони.

"Нові технології [...] відіграють ключову роль у тому, як ми ведемо сучасну війну", - сказав Бен Воллес.

За його словами, аналіз тактик та стратегій, які застосовували в Україні, допоможе краще підготуватися до майбутніх конфліктів.

Одним із найважливіших уроків на майбутнє британський міністр оборони вважає спостереження за методами радіоелектронної боротьби.

Також на перший план вийшла далекобійна артилерія. Саме ситуація на фронті в Україні вплинула на рішення Британії зняти з озброєння старі 155 мм гармати з дальністю стрільби 20-25 км та замінити їх новими Archer 1 шведського виробництва з дальністю до 60 км.

Після закінчення холодної війни Британія значно скоротила обсяги своєї артилерії, але, за словами Бена Воллеса, уроки війни в Україні, де артилерія відіграє значну роль для обох сторін, змушують британську владу переглянути це питання.