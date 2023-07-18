Кіт Черчилль пробув під завалами у Львові 11 днів. Як він вижив?

Ілона Громлюк

ВВС Україна

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Оксана Кошак

У Львові з-під завалів будинку, від удару по якому 6 липня загинуло десять людей, витягнули живого кота Черчилля. Рятувальники кажуть, що він був там увесь час ці 11 днів.

Власниця кота, 37-річна львів'янка Ольга, розповіла ВВС Україна, що вже і не сподівалася, що кота витягнуть з-під завалів живим. Від удару тієї ночі загинула її мама, а двоє котів зникли, і вона радше могла повірити в те, що Черчилль втік і заблукав.

Іншого свого кота вона пізніше бачила в дворі будинку. Черчилль же зник безслідно.

Через кілька днів після обстрілу жінка побувала в своїй зруйнованій квартирі, щоб забрати уцілілі речі, але кота не знайшла. Ніхто навіть не нявчав.

"Тому я думала, що коли вже і знайдуть під завалами, то навряд буде живий. Попереджала будівельників, які розбирають в ці дні верхні поверхи - хлопці, може бути така ситуація, що знайдете тут котика".

Підпис до фото, Будівельники розбирають зруйновані верхні поверхи будинку, який постраждав від російської ракети

Але через 11 днів у двір до жителів будинку на вулиці Стрийській, де вони досі гуртуються і шукають уцілілі речі чи домашніх тварин, зайшов один з будівельників із живим котом. Він розшукував власницю.

Ольга каже, що була настільки шокована, що розгубилася і навіть не спитала в чоловіка ім'я, щоб подякувати за порятунок Черчилля.

Рятівник Валерій

ВВС Україна побувала в цьому львівському дворі та знайшла чоловіка, який приніс Ользі її улюбленця. Валерій досі розбирає завали на Стрийській, і відволікається на кілька хвилин на розмову.

Чоловік розповідає, що насправді Черчилля знайшли його колеги. Але кіт сичав на них, тому вони покликали на підмогу Валерія.

Підпис до фото, Будівельник Валерій виніс Черчилля із зруйнованої квартири

"Я колись працював у цирку, з тваринами працював", - пояснює чоловік.

Ольга з мамою та котами жила на четвертому, найвищому поверху цього будинку і в цій же квартирі рятувальники знайшли кота.

"Я підійшов, він біля дивану був - або ховався весь цей час під диваном, або... ну, він на місці лежав, обезсилений, слабкий, але сичав".

Валерій точно не знає, де був кіт 11 днів. Але диван, каже чоловік, був повністю завалений, і коли хлопці зняли завали з дивану - під завалами побачили кота.

Можливо, він міг пересуватися під диваном, і десь там знайшов залишки води чи їжі - ніхто не знає.

"І я не знаю, чи заходила туди вода, - каже Валерій. - Там сухе місце, ще і накрите було. На цей диван ще все падало, тому що ми з даху балки зривали і вони сюди падали".

Попри невеликий спротив кота, будівельник взяв його на руки і поніс донизу. Каже, хотів у вагончику залишити, але прораб прорадив підійти до людей, жителів будинку, які неподалік від руїн сидять серед дерев у дворі.

Підпис до фото, Жителі зруйнованого будинку збираються у дворі

"Я підійшов - кажу, хто тут волонтери по тваринах? Кота почали фотографувати, дзвонити до волонтерів, і десь хвилин за 5 одна жінка, яка теж стояла і фотографувала, каже - так це ж мій, і розплакалася. Вона його якось по імені назвала і я їй віддав".

Як вижив кіт без їжі та води?

Скоріше за все, Черчилль таки ховався під диваном.

Коли його доставили до ветеринарної клініки, шерстка не була засмальцована, як зазвичай буває після перебування під брухтом, кажуть ВВС в львівській клініці "Доктор Вет".

Але як він зумів вижити 11 днів без їжі та води?

"Коти не можуть не їсти більше 2 днів, - каже головна лікарка ветклініки Олена Яцковець. - Тоді в них починається ліпідоз, тобто жирова дистрофія клітин печінки".

Автор фото, Оксана Кошак Підпис до фото, Черчилль у клініці

Вода ще більш необхідна, ніж їжа. Але ні візуальний, ні УЗД-огляд кота Черчилля не вказує на те, що в нього розвинулася ця хвороба, каже лікарка.

"Ознаки ліпідозу є, але вони не яскраво виділені, тому ми приємно здивовані".

У світі живих організмів це не таке і поодиноке явище, каже Яцковець. Вона згадує випадки, коли під завалами будинків після землетрусів виживали немовлята.

А щодо тварин, то вони фізіологічно готові до екстремальних ситуацій. У них активізуються компенсаторні механізми, пояснює лікарка, і по суті одні органи починають працювати за інші.

Хоч продукти тварині постачає система травлення, пояснює Яцковець, органи перебувають під контролем в гормональної системи, яка в стресовій ситуації виділяє кортизол - гормон, що підтримує організм в умовах хронічного стресу.

Також, каже лікарка, в такі моменти одночасно в крові підстрибує адреналін, що допомагає виживати як людям, так і тваринам.

"Колись були дослідження, що в екстремальних умовах тварина без їжі може пробути 120 днів", - каже Яцковець.

Не дивує її і те, що Черчилль всі ці дні не нявчав. Під час екстремального стресу коти часто завмирають, каже лікарка.

Зараз кіт іде на поправку, але за ним ще з тиждень наглядатимуть, уточнюють в лікарні.

Кіт, який сам обрав собі ім'я

Черчилль, якщо так можна сказати про котів, народився у сорочці.

У дворі, куди 11 днів тому залетіли ракети, багато людей і досі шукають своїх тваринок - про це свідчать оголошення у дворі.

"Він зневоднений і виснажений, а так тільки один нижній клик вибитий, і все", - розповідає Ольга.

Автор фото, Оксана Кошак Підпис до фото, Ольга і Черчилль - поки що в них немає інших спільних фотографій, крім тих, які зробили їм волонтери. Всі фото залишилися в телефоні, який так і не знайшли

Зараз вона виходжує кота в тимчасовому помешканні в модульному містечку. Каже, що він ще слабкий і переважно спить.

"Сьогодні зранку на лапках ще постояв, але майже відразу ліг - ще важко йому підніматися".

Черчилль і Ольга разом 11 років, їй не вперше виходжувати цього кота.

Вона знайшла його на вулиці, коли йому було тільки 4 тижні, він ще не вмів сам їсти, а якийсь чоловік прямо на очах жінки викинув кошеня в смітник.

"Я його витягла і залишила. Він був такий маленький, беззахисний, а навколо було багато безпритульних собак. Я боялася, що його просто роздеруть", - каже жінка.

Коли Ольга принесла чорнявого, пухнастого і трохи мокрого кота додому, його шерсть стирчала в різні боки. Покійному вітчиму, каже жінка, він здався схожим на чортика, і так в родині вирішили підібрати йому ім'я на букву "Ч".

"Коли сказали Черчилль - він обернувся, тому фактично сам собі вибрав ім'я", - каже Ольга.

Так кіт прожив із її родиною все своє життя, додає вона.

"Він вулиці боїться, машин боїться, коли несли його на стерилізацію - дуже стресував. Тому те, що сталося, - навіть не знаю, як він це пережив".

Вона показує найсвіжіше фото уцілілого улюбленця - на ньому Черчилль з пишним темним хвостом наминає сніданок з рожевої мисочки.

Автор фото, Ольга Підпис до фото, Черчилль за сніданком