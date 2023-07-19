"Путін ще 20 років тому дав зрозуміти, що хоче захопити Україну". Саакашвілі написав листа до Times

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Міхеіл Саакашвілі 3 липня по відеозв'язку вперше після довгої паузи з'явився на судовому засіданні

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі написав листа до провідної британської газети Times, в якому заявив, що Володимир Путін майже два десятиліття тому чітко дав йому зрозуміти, що має намір захопити Україну.

Агресивні територіальні амбіції Путіна Захід проігнорував, хоча його про це неодноразово попереджали, зокрема й сам Саакашвілі, йдеться в публікації.

Колишній президент Грузії, який має зараз українське, а не грузинське громадянство, перебуває у тбіліській клініці "Вівамеді" з травня минулого року. Його затримали невдовзі після повернення до Грузії у жовтні 2021 року.

У Грузії Саакашвілі звинувачують за кількома кримінальними справами. За двома з них ще до повернення в Грузію його заочно засудили до шести років ув'язнення.

Сам Саакашвілі називає себе "в'язнем Путіна" і вважає усі висунуті проти нього обвинувачення переслідуванням з політичних мотивів.

У своєму листі до Times Міхеіл Саакашвілі розповідає, що Путін не приховував планів із захоплення чужих земель, коли вони вперше зустрілися у Кремлі у 2004 році.

"Про все, що він робить зараз, він більш-менш ясно дав мені зрозуміти на першій же нашій зустрічі", - написав він.

Зустріч зі Шредером

Саакашвілі пише, що відразу після першої зустрічі з Путіним він їздив до Берліна, де розповів про свою стурбованість тодішньому канцлеру Німеччини Герхарду Шредеру.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Герхард Шредер мав тісні зв'язки з президентом Росії й на попередження Саакашвілі про агресивні наміри російського президента не відреагував, пише колишній грузинський лідер

Втім, Шредер мав (і досі має) тісні особисті зв'язки з президентом Росії, в чому його неодноразово звинувачували, нагадує газета.

Тодішній німецький лідер був однією з головних рушійних сил у проштовхуванні будівництва газопроводів "Північний потік" по дну Балтійського моря.

До травня 2022 року Шредер був членом ради директорів російської нафтової компанії "Роснефть", він також входив до наглядової ради іншого російського енергетичного гіганта - "Газпрому".

У перші дні війни Шредер засудив напад Росії на Україну, але не припинив підтримувати зв'язки з Москвою.

"Тому немає нічого дивного в тому, - написав колишній президент Грузії, - що Шредер одразу на мене Путіну доніс".

У 2008 році Росія вторглась на територію Грузії, після чого Саакашвілі продовжував безрезультатно говорити про небезпеку путінської Росії, йдеться в публікації.

"Коли я попереджав Захід про Путіна, мене ігнорували як неврівноваженого й озлобленого психа", — стверджує колишній президент Грузії.

Автор фото, RUSTAVI-2/AFP VIA GETTY IMAGES Підпис до фото, Телевізійне звернення Саакашвілі до грузинського народу у 2008 році, в якому він закликав усіх громадян згуртуватися та дати відсіч "чорним силам"

Як пише Times, Саакашвілі — не єдиний, хто звинувачує Захід у тому, що після війни з Грузією його лідери намагалися просто не помічати експансіоністських настроїв російської верхівки і прагнули якнайшвидше повернутися до колишніх відносин з багатою на енергоресурси Росією.

Крім того, Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, звинуватив правлячу партію "Грузинська мрія" у поверненні в орбіту Москви.

Колишній президент стверджує, що впливовий бізнесмен Бідзіна Іванішвілі, який заснував "Грузинську мрію" і має великий вплив на грузинський уряд, "заборгував Путіну".

У своєму листі Саакашвілі не наводить доказів цих слів, зазначає Times.

Видання також пише про стан здоров'я колишнього президента Грузії, який тривалий час голодував і стверджує, що під час ув'язнення його отруїли російські агенти.

Мати Саакашвілі Гіулі Аласанія каже, що її син ледве ходить, його нудить після їжі, і він часто непритомніє. "Зараз його життя залежить від ситуації в Україні", - каже вона.

У публікації сказано, що експрезидент тепер важить 60 кг, тобто вполовину менше, ніж раніше.