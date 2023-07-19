В Криму горить і детонує склад боєприпасів. Евакуюють дві тисячі людей

21 хвилин(и) тому

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На сході анексованого Росією Криму, у глибокому тилу російської армії, горить і вибухає склад боєприпасів.

Це підтвердив російський керівник півострова Сергій Аксьонов.

Влада Криму евакуює жителів чотирьох населених пунктів поряд зі складом боєприпасів.

Аксьонов також повідомив про перекриття автомобільної траси "Таврида" — "у зв'язку з виникненням пожежі на полігоні в Кіровському районі". Причини займання та будь-які подробиці він не озвучив, але проста пожежа десь осторонь дороги зазвичай не призводить до її перекриття.

Траса "Таврида" сполучає Кримський міст та територію Росії з адміністративним центром Криму, Сімферополем.

Про пожежу і детонацію першим написав телеграм-канал "Крымский ветер": він опублікував три різні відео, на двох з яких видно великий вогонь і великі "іскри", що розлітаються від вибухів — ймовірно, реактивні боєприпаси.

Потім ще два відео пожежі та вибухів з інших ракурсів опублікував телеграм-канал "Труха Украина".

За інформацією пабліків, які посилаються на місцевих жителів, у склад, розташований на полігоні поблизу містечка Старий Крим, було три "прильоти", тобто влучання ракет або дронів.

Від цього полігону до найближчої точки на лінії фронту близько 230 кілометрів.

Нічна атака на Україну: Росія запустила 30 крилатих ракет

Тим часом Росія цієї ночі влаштувала нову масовану атаку ракетами і дронами на південь України.

Атакували об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти, основним напрямом удару стала Одеса, повідомляють військові.

Зокрема, за даними ЗСУ, росіяни запустили вісім крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря та шість крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим) - вони були спрямовані на інфраструктуру Одеської області.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росія завдає ударів по Одесі другу ніч поспіль

Українські військові стверджують, що їм вдалося збити 13 із 16 запущених крилатих ракет "Калібр", керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 безпілотники (з 32 запущених).

"Онікси" і Х-22 росіяни спрямували на портову і критичну інфраструктуру.

На Одещині ракети влучили в зерновий і олійний термінал порту, пошкоджені резервуари та обладнання для завантаження, спалахнула велика пожежа на складах, повідомляє ОВА.

В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний пацівник та уражені два складських приміщення в різних локаціях - із тютюном і фейєрверками. Пожежні ліквідують пожежу площею понад 3000 кв.м

Уламками пошкоджені туристичні бази та готелі в прибережній зоні Коблевської громади, постраждало двоє людей.

В Оперативному командуванні "Південь" Збройних сил України розповіли про постраждалих внаслідок масованого російського обстрілу.

Згідно з інформацією військових, на Одещині поранення отримали щонайменше 12 цивільних, зокрема дев'ятирічна дитина. Одна людина постраждала у Херсоні.