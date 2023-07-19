"В очах паніка" - як російські туристи їдуть з Криму під час вибухів і після підриву мосту

1 година тому

Автор фото, Reuters

У ніч на 19 липня в анексованому Криму почав вибухати склад боєприпасів. Через це евакуюють тисячі людей з чотирьох населених пунктів на сході Криму поблизу Феодосії.

На півострові перекрили частину траси "Таврида", яка з'єднує веде від Кримського мосту до Сімферополя.

За два дні до цього внаслідок вибухів пошкодили і сам Кримський міст.

Тисячі російських туристів, які їдуть з чи до анексованого Криму, опинилися у заторах.

Частина поїхала маршрутом через окуповані Росією Маріуполь і Мелітополь поблизу лінії фронту.

Розповідаємо, що відбувається у Криму і на дорогах навколо.

Автор фото, ВВС

Перекрили трасу біля Феодосії

Відео та фото диму і пожежі в Криму з'явилися у російських телеграмах зранку 19 липня.

Автор фото, https://t.me/Crimeanwind Підпис до фото, У Криму триває пожежа на полігоні

Вибухи сталися на Старокримському полігоні біля села Кринички, що на сході півострова.

Місцеві жителі протягом кількох годин чули вибухи у радіусі п'яти кілометрів від полігону, написав телеграм-канал Mash.

Влада Криму про причини пожеж не говорить, але оголосила евакуацію з чотирьох сіл навколо.

Населення вивозять автобусами. Російська влада організувала надзвичайний штаб для допомоги.

Так званий голова самопроголошеного парламенту Криму Володимир Константинов зранку в ефірі телеканалу "Росія 24" назвав ситуацію на полігоні "динамічною" і сказав, що все владнається за день чи два.

Тим часом російським туристам радять об'їжджати місце інциденту - у соцмережах поширюють карти об'їзду. Радять звертати з траси "Таврида" і їхати через населені пункти Старий Крим та Первомайське.

Телеграм канал "Крыминформ" рекламує мальовничі краєвиди об'їзної дороги.

"Дорога за своїми якостями дуже схожа на трасу Мелітополь - Маріуполь - Таганрог, тільки краєвиди красивіші", - йдеться у повідомленні.

Трасою через Мелітополь і Маріуполь неподалік лінії фронту російські туристи почали масово користуватися після того, як нещодавно суттєво пошкодили Кримський міст.

Автор фото, t.me/Tvcrimea24

За версією російської влади, атаку на Кримський міст здійснили двома надводними безпілотниками. Україна офіційно не брала на себе відповідальності за другу за час війни атаку на міст. При цьому представники СБУ у неформальних розмовах з ВВС Україна підтверджували свою причетність.

Влада України називає Кримський міст, як і всі військові об'єкти в Криму, законною воєнною ціллю.

Дорога через лінію фронту

Російська влада рекомендувала своїм туристам скористатися дорогою на Крим через Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь відразу після вибуху на Кримському мосту.

Попри те, що на північ від цього маршруту за десятки кілометрів тривають бої.

Російське видання "Нова газета" з посиланням на подорожуючих пише, що зараз цією дорогою більше їдуть ті, хто залишає Крим, а не їде на відпочинок.

"Сьогодні віз людей на валізах — така паніка в очах. Міст висаджений у повітря, відпочинок зіпсований — зірвалися додому позапланово. Замість пляжу — запорізькі степи, блокпости, перевірки документів, БМП перед тобою тягнеться, — розповів журналістам водій маршрутки, який вивозив людей з Криму до РФ.

За його словами, дорога зайняла 13 годин.

"Голодні всі, я кажу: "Може, зупинимося поїмо?" Вони: "Ні, вези швидше". Але у Бердянськ все одно заїхали. Це вони тремтять, а я - маріупольський, до всього звик, і мені їсти хочеться. У Бердянську вийшли, озираються - страшно. А що там страшного? У місті прильотів не було місяць", - каже водій.

За підрахунками ЗМІ, за червень так званий "сухопутний коридор" із Криму до Росії обстріляли понад 20 разів.

Законний український мер окупованого Мелітополя Іван Федоров з посиланням на мешканців міста повідомив, що 19 липня у місті пролунав потужний вибух. Мешканці селища Михайлівка, що поблизу Мелітополя, повідомили про п'ять потужних вибухів.

Російська державна агенція "РИА Новости" пише, що дорога від Ростова-на-Дону до Севастополя через Маріуполь займає 15 годин. З урахуванням пробок на мосту - це приблизно однаковий час, рекламує маршрут поблизу лінії фронту агенція новин.

Окупаційна влада пообіцяла тимчасово скасувати комендантську годину, щоб туристам, які прямували до Криму, "було зручніше".

"Аби росіяни не пеклися на сонці у багатокілометрових заторах, колону машин зараз пропускають на чесному слові - навіть паспорти не просять, фіксують лише кількість пасажирів. Жоден з блокпостів на шляху слідування "руссо туристо" не зупиняє автівки, не перевіряє машини, не дивиться в документи", - розповідає про рух колони туристів мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, для мешканців окупованих територій діють старі жорсткі правила з перевірками.

У Крим на відпочинок?

Поки влада у Севастополі обговорює, де селити туристів, які "застрягли" на півострові у зв'язку з вибухами, російські ЗМІ пишуть про спад туризму на півострові.

"Турпотік звалився з мосту" — з таким заголовком у вівторок вийшла російська газета "Комерсант", розповідаючи, як росіяни скасовують поїздки до Криму.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Так міст горів у жовтні 2022 року

Кількість скасованих турів зросла втричі, пише видання, бо запропонований російською владою сухопутний шлях багато хто вважає ризикованим. В анексованому Криму цього року не дорахуються 1,5-2 млн туристів, зазначає газета.

Однак такі прогнози розділяють не всі. Ситуація з поїздками до Криму нормалізується, туристи виїжджають та заселяються в готелі, заявили Російський союз туріндустрії.

Росія анексувала Крим у 2014 році. З погляду української сторони, відпочинок на анексованому півострові можна порівняти з відпочинком на військовому об'єкті, який є легітимною ціллю для ударів.

Західні країни, які виступають проти ударів по території Росії, вважають, що в Криму влада України може діяти так само, як і на інших своїх окупованих територіях.

Кремль продовжують вдавати, що війна не стосується жителів Росії, і просуває Крим як туристичний напрямок, а тепер ще і пропонує маршрут через охоплені війною території, говорить в американському Інституту вивчення війни (ISW). В інституті зазначають, що відповідальний уряд радив би уникати таких територій. Але Москва цього не робить.

Під час удару по Кримському мосту загинуло двоє людей, які їхали на відпочинок.

Міст їде, але не весь

Тим часом рух через Кримський міст відновили, проте, лише в обмеженому режимі на одній смузі у реверсному режимі - тобто спочатку цієї смугою їдуть в один бік, а потім нею ж в інший. Повне відновлення мосту влада Росії обіцяє вже восени.

Автор фото, AFP

18 липня вдень по обидва боки мосту знову з'явилися затори. Станом на 16:00 з боку Краснодарського краю там стояли 676 автомобілів, а з боку Керчі — 600, час очікування — близько двох годин, повідомляв телеграм-канал Кримського мосту.

Автобуси на Кримський міст не пускають, бо вони важкі. Їх переправляють через Керченську протоку на поромі.