"Левиця бігла за диким кабаном". У Берліні переполох через загадкову дику тварину

1 година тому

Автор фото, Reuters

Поліція Берліна на південно-західних околицях міста шукаю велику хижу тварину. Точно невідомо, про яку саме тварину йдеться, але, за найпоширенішою версією, німецькою столицею розгулює левиця.

Операція, в якій бере участь щонайменше 30 співробітників поліції, мисливці та надані їм на допомогу ветеринари, почалася опівночі у середу.

До цього двоє очевидців повідомили, що бачили, як їм здалося, левицю, яка гналася за диким кабаном. Вони навіть надіслали відео, зняте на смартфон.

На думку поліції, це відео не є підробкою, до того ж якусь велику тварину бачив на власні очі один із поліцейських, які беруть участь у пошуку. Тому місцевим жителям наказали не залишати домівки, доки ситуація не проясниться.

При цьому питання про те, звідки тварина могла взятися у величезному місті, залишається відкритим. Місцеві зоопарки, притулки та цирки стверджують, що у них жодна левиця не втікала.

Директор цирку в Тельтові Міхель Рогал, якого о другій годині ночі розбудив дзвінок із поліції, сумнівається, що таке взагалі можливо. "Якщо це лев, я готовий з'їсти свій капелюх", - заявив він газеті Tagesspiegel.

Однак поліція схильна вірити в те, що вона має справу з великою дикою твариною, яка бродить на волі у густонаселеному районі.

"Влітку ми часто отримуємо повідомлення про крокодилів, що плавають в озерах, а потім виявляється, що це була лише жирна качка, — розповів в інтерв'ю громадському каналу RBB прессекретар поліції Даніель Кайп. — Але в цьому випадку все, мабуть, чиста правда. Ми маємо справу з левицею, яка вільно розгулює комунами Тельтів, Штансдорф і Кляйнмахнов".

Переполох у лісі

За словами мера Кляйнмахнова Макаеля Груберта, поліція зосередила пошуки на території, що межує з лісом, де люди люблять вигулювати собак.

Левицю, яка, можливо, відсипається в цьому лісі в денний час, шукають також за допомогою вертольотів та безпілотників, оснащених інфрачервоними камерами. Очікується, що коли її виявлять, левицю вдасться приспати транквілізаторами і перевезти в один із притулків для диких тварин.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Мера Кляйнмахнова Макаель Груберт

Груберт каже, що жодної паніки чи істерики у нього в комуні не спостерігається, але все ж таки радить утриматися від лісових пробіжок і прогулянок. І взагалі по можливості не виходити з дому і не випускати свійських тварин.

Він також заявив, що радий тому, що все це сталося під час шкільних канікул, тож дітям не потрібно ходити до школи чи зі школи через ліс.

Не вперше

Дикі і часом дуже небезпечні тварини раніше з'являлися на вулицях німецьких міст.

У травні жителі міста Ерфурт у центральній Німеччині зі здивуванням виявили на одній із жвавих вулиць кенгуру.

У 2019 році в місті Херн кілька днів ловили кобру, що втекла, а мешканцям радили не відкривати вікна і не ходити високою травою, де вона могла ховатися.

У 2016 році довелося пристрелити лева, що втік із зоопарку в Лейпцигу, після того, як на нього не вплинули транквілізатори.