Україна застосовує касетні бомби коректно й ефективно – США

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Magnum Photos

Україна вже застосовує американські касетні бомби на полі бою, заявив прессекретар Ради національної безпеки Джон Кірбі.

"Ми отримали деякі початкові відгуки від українців, і вони використовують їх досить ефективно", - зазначив він.

Касетні бомби належать до снарядів "невибіркової дії" й заборонені більш ніж у 100 країнах світу.

США вирішили надати їх Україні після того, як Київ попередив, що в нього закінчуються боєприпаси під час літнього контрнаступу. Касетні бомби також дозволять Україні зберегти свої артилерійські снаряди й обмежити подальше скорочення американських запасів.

Президент США Джо Байден визнав, що йому непросто далось рішення про надання Україні касетних боєприпасів, але він вважає його правильним в умовах нестачі артилерійських снарядів.

Україна, своєю чергою, пообіцяла використовувати отримані від США касетні боєприпаси для ураження лише військових цілей і лише на своїх тимчасово окупованих територіях, заявив президент України Володимир Зеленський.

Це підтвердив прессекретар Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Він зазначив, що українці застосовують касетні снаряди належним чином, і ті впливають на російські оборонні угруповання і оборонне маневрування росіян.

Водночас Росія застосовувала касетні бомби в Україні від початку повномасштабного вторгнення минулого року, в тому числі в цивільних районах, в результаті чого загинули сотні людей.

Реагуючи на рішення США надати касетні бомби Україні, президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва "залишає за собою право на дзеркальну відповідь, якщо вони будуть застосовуватись проти нас".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російська касетна бомба, випущена по Харківщині на початку війни

Олександр Сирський, український генерал, що керує операціями на сході країни, минулого тижня сказав ВВС, що його сили потребують зброї, щоб "завдати максимальної шкоди ворожій піхоті".

"Ми хотіли б отримати дуже швидкі результати, але насправді це практично неможливо. Чим більше піхоти загине тут, тим більше запитань буде в їхніх родичів до російського уряду".

Водночас він додав, що касетні бомби не "вирішать усіх наших проблем".

Він також визнав, що це спірна зброя і додав: "Якби росіяни її не застосовували, можливо, совість і нам би не дозволила".

Що таке касетні бомби

Касетна зброя, або суббоєприпаси - вид ракет, авіабомб чи снарядів, які містять в собі десятки чи сотні менших за розмірами вражальних елементів. Тобто один снаряд в повітрі чи вже на землі розсипається на велику кількість малих снарядів. Вони "засіюють" територію і вражають більше число техніки чи особового складу.

Ефективність такої зброї на полі бою висока. Але є застереження.

Касетні бомби належать до снарядів "не вибіркової дії". Тобто вони покривають значну територію і несуть загрозу як для військових, так і для цивільних.

По-друге, багато таких суббоєприпасів, особливо у вигляді мін, можуть не вибухати одразу, а бути схованими в траві чи в ґрунті. Вони становлять небезпеку навіть після завершення бойових дій, коли мирні мешканці повертаються,

Касетні бомби застосовувалися майже у всіх військових конфліктах після Другої світової. Спектр такого озброєння розробляли в СРСР і в США.

Шкода, яку несуть суббоєприпаси цивільному населенню, привела до обмежень. Вже 13 років діє Конвенція, яка забороняє застосування касетних боєприпасів. Її підписали 120 держав.