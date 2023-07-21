Загадковий карлик: астрономи виявили унікальну "дволику зірку"

Микола Воронін

Кореспондент BBC з питань науки

38 хвилин(и) тому

Автор фото, K. MILLER, CALTECH/IPAC

Група вчених з Каліфорнії вперше в історії виявила зірку, поверхня якої не однорідна, а немовби розділена на дві частини: один бік складається переважно з водню, інший — з гелію.

Зірка, яку вже встигли прозвати Янусом (на честь божества з двома обличчями), належить до типу білих карликів, який давно відомий і непогано вивчений.

Саме на білого карлика, як вважають вчені, перетвориться через багато мільярдів років наше Сонце.

Однак це перший відомий астрономам випадок, коли з обох боків зірки можна чітко розрізнити два "газові полюси": з одного боку карлик вкритий гелієм, з іншого — воднем.

"З протилежних боків цього білого карлика фізичні характеристики поверхні абсолютно відрізняються, — пояснює астрофізик Каліфорнійського технологічного інституту Іларія Каяццо, яка очолює групу авторів статті, що з'явилася з цього приводу в журналі Nature. — Коли я показую комусь результати наших вимірів, люди просто не можуть повірити своїм очам".

Першими дивну зірку виявили астрономи Паломарської обсерваторії Каліфорнійського технологічного інституту під Сан-Дієго.

Засікти її вдалося за допомогою Zwicky Transient Facility (ZTF) — інструменту, який щоночі сканує зоряне небо в пошуках нових об'єктів.

Білий карлик - це зірка, яка вичерпала своє ядерне паливо й не має ядерного джерела енергії, щоб зберегти світло протягом тривалого часу.

Білі карлики утворюються після того, як зірки масою до 10 сонячних мас вичерпують синтез гелію та проходять фазу червоного гіганта. Потім вони викидають більшу частину своїх поверхневих шарів, створюючи планетарну туманність навколо гарячого ядра, і зрештою перетворюються на молодого білого карлика.

У цьому сенсі еволюція "Януса" випереджає наше Сонце на десяток мільярдів років, за які він встиг охолонути до температури близько 35 тисяч градусів за Цельсієм.

Назву нової зірки поки що пишуть в лапках, оскільки у зіркових каталогах дволикий карлик все ще фігурує під своїм колишнім "ім'ям" (точніше навіть координатам): ZTF J203349.8+322901.1.

Розташований "Янус" у сузір'ї Лебедя, на відстані понад 1000 світлових років - або 9,5 квадрильйона км.

Вивчивши склад поверхні зірки за допомогою методу спектрографії, астрономи й дійшли несподіваного висновку про наявність з різних боків "Януса" двох газових "облич".

Вчені мають кілька можливих пояснень виявленого феномену, але більшість з них сходяться в тому, що головною причиною такого очевидного розшарування газу є потужне магнітне поле білого карлика.

"Магнітні поля навколо космічних тіл, зазвичай, асиметричні, тобто з одного боку сильніші, ніж з іншого, — пояснює Каяццо. - А це може істотно вплинути на те, як поєднуються одна з одною різні речовини".

"Тож якщо з якогось боку магнітне поле виявляється сильнішим, то й речовини там будуть перемішуватись менше — а отже, накопичуватиметься більше водню", — зазначає науковиця.