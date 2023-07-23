Греція у вогні: тисячі туристів та місцевих евакуйовані

34 хвилин(и) тому

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Понад 3,5 тисячі туристів та місцевих жителів були евакуйовані з грецького острова Родос, на значній території якого вирують пожежі.

За даними грецької влади, туристи були вивезені з небезпечної території, на яку припадає близько 10% готельних номерів Родосу. Усім їм запропонували поселення в інших готелях на острові.

Ще 1,2 тисячі із трьох місцевих сіл очікують евакуації.

За словами представників місцевої влади евакуйованих розмістили на критому стадіоні, а також поселятимуть на поромі.

Поки що про постраждалих не повідомляють.

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У грецькій пожежній службі заявили ВВС, що шкодують через те, що назвали "безладом" на острові. Але попередили, що ситуація може ще більше погіршитися через погодні умови.

Представник пожежної служби Греції назвав нинішні пожежі найскладнішими із тих, з якими довелося стикатися службі.

Крім пекельної спеки, ситуацію погіршує сильний вітер.

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Вивезти людей, які рятуються від пожеж біля моря, береговій охороні допомагають рибалки і ті, хто мають власні човни. На допомогу Родосу також прямують військові катери.

Серед причин складної ситуації називають і той факт, що Родос є дуже зеленим островом - на ньому багато лісів, і саме це привертає туристів. Але це також означає, що коли вирує спека і починаються пожежі, на острові є чому горіти.

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Як розповіла ВВС британська туристка Андреа Лейфілд, коли почалися пожежі, вона була на морській прогулянці, коли туристи стали турбуватися і просити повернути їх в готель, команда корабля висадила їх на березі.

"Поки ми чекали, вогонь наближався до нас, і врешті цей пляж став пасткою", - розповіла вона, додавши, що до берега бігли сотні людей.

Коли ж до них підійшов рятувальний човен, на нього стали брати лише дітей та жінок.

"Я продерлася між чиїмись ногами і так потрапила на човен", - розповіла туристка.

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Інший турист, Марк Кук евакуювався на швидкісному катері. Він розповів, що його родині довелося евакуюватися із 5-зіркового готелю "спираючись лише на власні інстинкти", "в диму та без жодних вказівок".

Нині він та його родина вилетіли додому, попри те, що усі їхні речі залишилися в готелі.

Водночас туристична компанія TUI заявила, що лише незначна частка їхніх готелів потрапила в зону, уражену пожежами. Але заради безпеки клієнтам пропонують альтернативне житло.

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Найближчими днями в Греції прогнозують подальше підвищення температури. За прогнозами метеорологів, температура повітря може сягнути 45 градусів за Цельсієм.

Загалом цей липень може стати найспекотнішим за останні 50 років.

Пожежникам доводиться боротися з вогнем не лише на Родосі, - по всій країні вирують десятки пожеж. Серед найбільш постраждалих - регіон на захід від Афін, а також південний Пелопоннес.

І далі, як попередила влада країни, кількість пожеж зростатимуть, адже спека посилюється.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Грецьким пожежникам доводиться одночасно приборкувати близько 80 пожеж по всій країні

Людям радять залишатися вдома за можливості. Низку популярних туристичних місць, включно із Акрополем, закривають для відвідувачів впродовж найспекотніших годин.

Греція - не єдина європейська країна, якій цього літа довелося стикнутися із хвилями надзвичайної спеки. І тривають такі періоди довше, ніж раніше.

Все це відбувається в період наймасовіших літніх відпусток вперше після повноцінного скасування ковідних карантинних обмежень.