Гіркіна затримали у Москві. Що це означає, і чому це важливо для України

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Співробітники російських силових структур затримали колишнього "міністра оборони" самопроголошеної ДНР, офіцера ФСБ Ігоря Стрєлкова (Гіркіна), повідомляє РБК з посиланням на два джерела у правоохоронних органах та його адвоката.

За даними видання, Стрєлкова забрали з дому близько опівдня. У його квартирі працівники Слідчого комітету проводять обшук. Інформацію про затримання Стрєлкова підтвердила і його дружина Мирослава Регінська.

"Сьогодні приблизно о 11:30 до нас приїхали представники Слідчого комітету. Мене в цей час удома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли у невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунули звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм). Про місцеперебування чоловіка мені нічого невідомо, на зв'язок він не виходив", — йдеться у публікації від її імені у телеграм-каналі Стрєлкова.

За попередніми даними РБК, затримання проводили за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнер".

Стрєлков — один із найзатятіших прихильників війни Росії проти України. Останнім часом він багато критикував російське керівництво та особливо військове командування через невдачі під час бойових дій в Україні.

У листопаді 2022 року суд Гааги визнав Стрєлкова і двох його ймовірних посібників винними у справі про катастрофу малайзійського "Боїнга" в небі над Донбасом у липні 2014 року і засудив його до довічного ув'язнення.

Гіркіна вважають одним із тих, хто був ініціатором початку війни на Донбасі. Саме він відігравав ключову роль у захопленні Росією Криму, а потім розпалюванні бойових дій на Донбасі.

Його загін спочатку захопив Слов'янськ, що потім переросло у великий збройний конфлікт проросійських бойовиків та українських силовиків.

Ігор Гіркін-Стрєлков сам зізнавався, що без його загону кровопролитна війна в Україні не почалася б.

Автор фото, Getty Images

"Гашетку війни все-таки я натиснув. Якби наш загін не перейшов кордон, у підсумку все б скінчилося, як у Харкові, як в Одесі. Було б кілька десятків убитих, обпалених, заарештованих. І на цьому б скінчилося. А практично маховик війни, яка досі триває, запустив наш загін", - заявляв росіянин.

Спеціальний кореспондент ВВС Ілля Барабанов коментує повідомлення про затримання Ігоря Стрєлкова:

Стрєлкова (Гіркіна) затримали силовики у справі про "екстремізм" через кілька днів після новин про те, що протоколи за адміністративною статтею про "дискредитацію" армії склали на раніше судимого полковника ГРУ Володимира Квачкова.

Разом вони створювали "Клуб розлючених патріотів" і регулярно після початку російського вторгнення в Україну вели стріми, під час яких жорстко критикували діяльність політичного та військового керівництва Росії.

Довгі роки Стрєлков вважався недоторканним - і тому, що він колишній офіцер ФСБ, і за його діяльність на сході України в 2014 році. Захищав його в Росії, очевидно, і статус головного обвинуваченого у справі про катастрофу малайзійського Boeing MH-17, за яким суд у Гаазі заочно засудив його до довічного ув'язнення.

Можна припустити, що наказ не чіпати колишнього колегу президента Росії до ФСБ надійшов з самого верху російської влади, тож довгі дев'ять років силовики заплющували очі на ту критику, яку Стрєлков дозволяв собі, зокрема, щодо президента Росії Володимира Путіна.

Його не чіпали й довгі 17 місяців війни — хоча він, очевидно, дозволяв собі значно жорсткіші висловлювання про перебіг "спеціальної військової операції", ніж ті, за які політик Ілля Яшин отримав вісім із половиною років ув'язнення, а московський депутат Олексій Горінов — сім років.

Якщо раніше російська влада садила тих, хто виступав проти війни, то тепер, схоже, почали приходити і до тих, хто війну підтримує, але вважає, що російське командування веде її дуже погано.