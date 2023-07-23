Росія зруйнувала головний храм Одеси - Преображенський собор, є загиблий та поранені

13 хвилин(и) тому

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Так соборо виглядав до руйнування

Під час нічної ракетної атаки на Одесу Росія зруйнувала низку споруд у центрі міста, пошкоджені житлові будинки та пам'ятки архітектури. Великих руйнувань зазнав головний православний храм Одеси - кафедральний Преображенський собор УПЦ (Московського патріархату).

Росія протягом цього тижня майже щоночі проводить масовані ракетні удари по Одесі та портовій інфраструктурі регіону.

Автор фото, УПЦ

За даними влади області, внаслідок нової атаки одна людина загинула, а ще 19 отримали поранення. Серед них є троє дітей, яких госпіталізували.

Станом на 6 годину ранку ще тривав розбір завалів та ліквідація пожеж.

Як повідомили військові з ОК "Південь", під час ракетної атаки Росія вдарила по Одещині щонайменше п'ятьма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні ракети Іскандер-М.

Частину ракет збила система ППО регіону.

Автор фото, УПЦ

Міська влада повідомляє, що руйнувань зазнала портова інфраструктура та щонайменше шість житлових будинків. У центрі Одеси в охоронній зоні ЮНЕСКО зруйновані дві пам'ятки архітектури, а також Свято-Преображенський собор УПЦ (Московського патріархату).

Міська рада уточнила, що руйнування є на бульварі Жванецького, також пошкоджений Будинок вчених та споруди поруч.

Автор фото, Міська рада Одеси Підпис до фото, Руйнування центру Одеси

Поруйнований головний собор

Автор фото, УПЦ

Вночі мер Одеси Геннадій Труханов вже відвідав місця руйнувань, а також побував на розборі завалів Спасо-Преображенського кафедрального собору.

"Крім значних пошкоджень будівлі, постраждали і православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси", - йдеться у заяві влади.

На кадрах, які поширюють місцеві ЗМІ, видно, як священнослужитель ходить поруйнованим храмом та розповідає, "що собору більше немає".

Автор фото, УПЦ

Автор фото, УПЦ

На кадрах та фото видно, що в соборі обвалених дах, видно значні руйнування головної православної будівлі Одеси.

"Внаслідок ракетного обстрілу російськими військами пошкоджено Одеський Преображенський кафедральний собор", - йдеться у першій заяві УПЦ.

Собор, що належить до Української православної церкви (Московського патріархату), розташований в історичному центрі Одеси та перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Його звели у XVIII столітті, але зруйновали за радянської влади.

Вже після розпаду СРСР в 2000-х роках собор відбудували заново, а освячував його в 2010 році особисто голова Російської православної церкви патріарх Кирило.

Автор фото, УПЦ

Собор вважається головним храмом Одеської єпархії УПЦ, яку очолює митрополит Агафангел - у минулому один з найбільш лояльних Москві єпископів Української православної церкви.

Російська православна церква досі вважає УПЦ своєю частиною, про що у Москві 19 липня заявив патріарх Кирило. УПЦ ще в травні 2022 року проголосила курс на від'єднання від РПЦ і припинила поминання Кирила через підтримку РПЦ війни проти України.