Барбенгеймер: "Барбі" перемогла "Оппенгеймера", але виграв увесь Голлівуд

31 хвилин(и) тому

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Кінокомедія "Барбі", дія якої відбувається у світі дитячих іграшок, стала переможницею у битві за глядацькі симпатії з фільмом "Оппенгеймер", який розповідає про творця американської ядерної бомби.

Протистояння цих двох стрічок, які вийшли в прокат одного дня, 21 липня, отримало неофіційну назву "Барбенгеймер" і ознаменувало повернення інтересу глядачів до кіноіндустрії, яка значно постраждала під час пандемії коронавірусу.

За даними компанії Warner Bros, після першого вікенду прокату "Барбі" став найуспішнішим фільмом у США та Канаді та зібрав у цих країнах за п'ятницю, суботу та неділю 155 млн доларів. При цьому набагато серйозніший "Оппенгеймер" за ці ж три дні виручив у США 92,7 млн доларів, повідомляє компанія Universal Pictures, що його випустила.

У всьому світі успіх "Барбі" ще більше вражає: збори яскравої комедії режисерки Грети Гервіг із Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях склали 337 млн доларів. При цьому глядачі у всіх країнах заплатили за квитки на "Оппенгеймера" 174 млн доларів.

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Як зазначає агентство Reuters, два фільми - це практично повна протилежність один одному: якщо дія фільму "Барбі" відбувається у світі іграшок, то тригодинний "Оппенгеймер" (його хронометраж на годину більший, ніж у конкурента) режисера Крістофера Нолана розповідає драматичну історію вченого, який став батьком американської ядерної бомби.

Але подібна орієнтація на досить різні аудиторії призвела до різкого сплеску інтересу глядача до кіно в цілому.

Проблеми кіноіндустрії

До виходу цих двох фільмів продаж квитків у кіно цього літа був не дуже активним: стрічка про супергероя "Флеш" провалилася, чергова серія епопеї "Індіана Джонс" показала себе не надто добре, а результати сьомого за рахунком фільму "Місія неможлива" виявилися нижчими за очікування.

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У Голлівуді також почався страйк авторів сценарію та акторів, який заважає кіновиробництву (деякі виконавці ролей в "Оппенгеймері" пішли страйкувати прямо під час прем'єри фільму).

Все це відбувається на тлі загального зменшення кількості людей, які відвідують кінотеатри: останнім дедалі важче витримувати конкуренцію зі стримінговими сервісами.

Але "Барбенгеймер" допоміг дещо покращити ситуацію.

За даними американської Асоціації власників кінотеатрів, понад 200 тис. американців купили квитки, щоб подивитися обидва фільми за один день.

Маркетингова кампанія "Барбі" при цьому була набагато агресивнішою: на ринок випустили сотні тематичних продуктів, а деякі будівлі в Лондоні на честь прем'єри підсвітили рожевим кольором. Багато глядачів приходили подивитися фільм у рожевому одязі.

"Прийшли всі, - цитує Reuters експерта з кінобізнесу Джеффа Бока з компанії Exhibitor Relations Co. - Подивитися ці два фільми захотіли представники всіх верств населення - і це саме те, що потрібне Голлівуду".