"На екскурсію до Варшави" - Лукашенко розповів Путіну про плани вагнерівців

50 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Під час візиту до Санкт-Петербурга білоруський та російський лідери відвідали Морський музей у Кронштаті та місцевий собор Миколи-чудотворця - головний храм ВМС Росії

Вагнерівці "просяться" на Захід, заявив під час зустрічі з російським президентом білоруський лідер Олександр Лукашенко.

"Нас почали "напружувати" вагнерівці. Просяться на захід: "Дозвольте нам!". Я кажу: "Вам навіщо на захід туди?" - "Ну, сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува", - цитує слова Лукашенка його пресслужба.

При цьому він додав, що польський Жешув особливо "неприйнятний" для вагнерівців тим, що "коли вони воювали під Бахмутом, вони ж знають, звідки йшла військова техніка".

"У них ось це всередині сидить: Жешув - це біда", - зазначив Лукашенко.

Він також похвалився тим, що "тримає їх у центрі Білорусі, як домовилися".

"Не хотілося б туди (на захід) їх передислокувати. Тому що в них настрої погані", - зазначив білоруський лідер.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Білорусі кажуть, що можуть розмістити до 5 тисяч вагнерівців

Вагнерівці перебралися до Росії після провалу заколоту, організованого їхнім ватажком Євгеном Пригожиним. Це стало частиною плану врегулювання, несподівано запропонованого Олександром Лукашенком тоді, коли колони вагнерівців вирушили на Москву.

Після того, як бійці ПВК "Вагнер" стали передислоковуватися до Білорусі, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що це змінює характер безпеки в регіоні.

Днями Польща перекинула на свій східний кордон дві додаткові механізовані бригади. Про це під час візиту до Сполучених Штатів заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Ми усвідомлюємо загрози, які існують на сході. Ми знаємо, що групу "Вагнера" перевели в Білорусь. Тому ми посилили схід Польщі, перекинувши із заходу військові частини разом із технікою: 12-ту та 17-ту бригади", - заявив польський міністр оборони.

За його словами, одна бригада буде розташована на новій базі, яку відкрили тиждень тому в Кольнo, а інша - у Бялій Підлясці, неподалік від кордону з Білоруссю.

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Майже два роки тому, у серпні 2021 Маріуш Блащак повідомив про плани збудувати укріплене загородження на кордоні з Білоруссю. Але тоді загрозою у Польщі вважали наплив нелегальних мігрантів, яких білоруський лідер використовував як "гібридну зброю" проти Заходу, і, зокрема, Польщі.

Будівництво східної стіни почалося наприкінці січня 2022 - за місяць до російського вторгнення в Україну. Її добудували у жовтні минулого року.

Нове загородження зі сталевих панелей та колючим дротом нагорі має загальну довжину 187 км та висоту 5,5 м.