ДБР затримало скандального одеського воєнкома. Звинувачення "тягнуть" на 10 років

46 хвилин(и) тому

Автор фото, DBR.GOV.UA

ДБР спільно із Генпрокуратурою затримали колишнього начальника Одеського військкомату.

Слідчі органи наразі не називають його ім'я, але на початку липня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив нового начальника військкомату в Одесі, на місце звільненого після скандалу Євгена Борисова.

В суботу, коли слідчі органи оголосили йому про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби, деякі ЗМІ припустили, що він втік за кордон.

Тепер, коли посадовця затримали в Києві, у ДБР повідомляють, що він таки намагався втекти від слідства. І при цьому навіть "використовував елементи конспірації - змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування".

"Два дні тривали активні пошуки й, з рештою, в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві", - повідомляють у ДБР.

Слідчі також оприлюднили відео затримання, на яких видно, що воно відбулося неподалік від офісу самого ДБР.

Автор фото, DBR.GOV.UA

Тепер суд має визначитися щодо запобіжного заходу до затриманого. Слідчі, враховуючи його наміри втекти, проситимуть суд залишити затриманого експосадовця під вартою без можливості внесення застави.

Колишнього воєнкома підозрюють у набутті активів, які перевищують і офіційні доходи, і ліміт, встановлений для держслужбовців; у тому, що він нез'явився вчасно на службу без поважних причин, та в ухиленні від обов'язків військової служби.

За такі порушення, якщо вони будуть доведені в суді, передбачено ув'язнення до 10 років.

Які докази

У ДБР твердять, що зібрали достатню доказову базу, щоб довести провину воєнкома в суді.

Але у повідомленні про затримання згадують лише матеріали НАЗК, "яке виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн.", а також журналістське розслідування.

В розслідуванні йшлося про те, що дружина, мати та теща воєнкома стали власницями нерухомості в Іспанії, що коштує мільйони євро. А крім того, їхній автопарк складається із таких дорогих авто, як Mercedes-Benz EQV, Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

22 червня "Українська правда" опублікувала розслідування "Батальйон Іспанія", у якому йшлося про те, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомість та автомобілі на мільйони доларів.

Раніше у квітні ексдепутат Верховної Ради Ігор Мосійчук повідомив, що родина Євгена Борисова наприкінці 2022 року придбала маєток вартістю понад 3 млн євро на іспанському узбережжі, а також дорогі авто.

Після оприлюднення цієї інформації Борисова відсторонили від посади, а Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом незаконного збагачення.

Однак після публікації розслідування "УП" речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що службова перевірка не виявила підстав для відсторонення його з посади, і тому Борисов продовжує виконувати свої обов'язки.

Втім, уже наступного дня на скандал відреагував президент України Володимир Зеленський, він наказав звільнити Борисова.

"Дав термінове доручення головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" - начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", - заявив президент.

Він також додав, що доручив створити комісію для перевірки всіх військкомів в усіх регіонах України - "щоб вони не ганьбили нашу державу і пам'ять героїв, які гинуть на фронті".