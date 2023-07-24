Нова атака на Москву, один БПЛА впав біля Міноборони РФ: що відомо

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Постраждала будівля бізнес-центру на проспекті Лихачова у Москві

Влада Москви повідомила про атаку безпілотників.

Мер Москви Сергій Собянін написав у своєму телеграмі, що вранці в понеділок місто зазнало атаки безпілотних літальних апаратів. Міноборони Росії заявило, що Україна спробувала атакувати російську столицю двома дронами. За даними агентств, один з них впав неподалік будівлі російського оборонного відомства.

"Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Серйозних руйнувань та постраждалих немає", - написав Собянін.

Телеграм-канали також публікують відео, на яких видно дим над багатоповерхівками в Москві, а також літальний апарат, який з гучним шумом летить над містом.

Міністерство оборони Росії заявило, що Україна спробувала здійснити удар "по об'єктах на території Москви" за допомогою двох безпілотних літальних апаратів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У кількох сусідніх будинках вибиті вікна

"Засобами радіоелектронної боротьби два українські БПЛА були придушені й зазнали аварії", — стверджує міноборони РФ. За його даними, постраждалих внаслідок удару немає.

Українські військові атаку безпілотників не коментували.

Російське інформаційне агентство ТАСС передає з посиланням на екстрені служби, що один з безпілотників влучив у будівлю бізнес-центру на проспекті Лихачова в Москві. "Пролунав вибух. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — сказав співрозмовник агентства.

Раніше ТАСС також повідомляло про пвдіння уламків ще одного безпілотника на Комсомольському проспекті, 17. Ця точка розташована в центрі Москви, неподалік будівлі Міністерства оборони Росії, парку ім. Горького та набережної Москви-ріки.

На місці падіння двох БПЛА у Москві, на Комсомольському проспекті та проспекті Лихачова, перекрито рух автотранспорту.

Автор фото, Reuters

Як пише Інтерфакс, біля місця падіння дронів "в навколишніх будинках вибите скло й частково пошкоджена покрівля".

Які об'єкти міноборони РФ розташовані поряд із місцем, де впав дрон

Західні експерти публікують перші оцінки атаки дронів на Москву, в якій російська влада звинувачує українських військових. На думку фахівців, один з безпілотників впав біля комплексу Міністерства оборони РФ і, можливо, трохи пошкодив одну з його будівель.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, що базується в США, Роб Лі пише у своєму твіттері, що адреса Комсомольський проспект, 17, де за даними російської влади знайшли уламки дрона, розташована "менш ніж за 200 метрів від НЦУО" (Національного центру управління обороною міноборони РФ).

Автор фото, AFP

При цьому відомий журналіст-розслідувач Христо Грозев зазначає, що адреса на Комсомольському проспекті розташована "просто навпроти центрального офісу кібервійськ ГРУ, де базується [хакерська група] FancyBear".

За словами Грозева, там "також розташований Військовий університет Міноборони та кілька цілком секретних об'єктів ГРУ, включно з керівництвом їхньої програми нелегалів [тобто відправки за кордон агентів, яких намагаються видати за місцевих жителів]". "Якщо Україна влучила у цей комплекс будівель, символічна шкода для Міноборони та ГРУ буде дуже суттєвою", — вважає Грозев.

За його словами, судячи з фото, комплексу ГРУ/Міноборони завдано щонайменше мінімальних ушкоджень, оскільки там, схоже, вибите скло.

Україна зазвичай заперечує причетність до ударів по російській території, однак її офіційні особи в таких випадках часто заявляють, що "з цікавістю спостерігають за тим, що відбувається".

Попередні удари безпілотників по Москві

4 липня російська влада повідомляла про збиття чотирьох українських безпілотників на підльоті до Москви. Через це на якийсь час припинив роботу аеропорт "Внуково".

Остання велика атака дронів на Москву була 30 травня: тоді безпілотники врізалися в три багатоквартирні будинки на південному заході міста. Міноборони Росії стверджує, що в атаці брали участь вісім БПЛА, п'ять з них вдалося збити. Тоді повідомлення про атаку надійшли на тлі масованих обстрілів Києва.