Від Родосу до Корфу: через пожежі та спеку оголосили евакуацію

11 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Вогонь поглинає Корфу

Після того, як пожежі змусили тисячі людей залишити Родос, що поблизу Туреччини, вогонь розповсюдився і на найпівнічнішому грецькому острові Корфу.

Він розташований в Іонічному морі - за понад тисячу кілометрів по інший бік Греції від Родосу, на якому вогонь вирує вже тиждень.

Загалом на всій території Греції температура повітря нині перевищує 40C.

Автор фото, Maxar Tecnologies Підпис до фото, Пожежі на Родосі, вид з космосу

Тоді як з Родосу перевезли вже майже 20 тисяч людей, евакуація з Корфу лише починається. З неділі, як повідомили у пожежній службі, острів залишили 2,5 тисячі людей.

На відміну від Родосу, де вогонь поширився в обидва боки від середини острова, на Корфу пожежа почалася з північної частини, особливо популярної серед туристів. Місцева влада припустила можливість підпалу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На Корфу пожежа розпочалася поблизу місцевості, особливо популярній серед туристів

З Корфу людей евакуюють переважно морем. А з Родосу морем перевезли лише близько 3 тисяч людей, тоді як решту - суходолом до більш безпечних місць.

У грецькому міністерстві цивільного захисту назвали це переміщення "найбільшою евакуацією, спричиненою лісовими пожежами" в країні. Загалом кількість людей, яких довелося евакуювати цього літа в Греції сягає вже близько 30 тисяч.

Автор фото, EPA

Туреччина, Хорватія та Єгипет надіслали на острів свої допоміжні пожежні бригади та техніку.

Разом із тим міністр туризму Греції Ольга Кафелогіані заявила, що аеропорт Родосу жодним чином не постраждав, і що повідомлення про те, що пожежа розповсюдилася на половину території острова не відповідають дійсності. За її словами, йдеться про 10-20% території.

Складності із розміщенням евакуйованих, за її словами, пов'язані із тим, що липень є піком туристичного сезону, і знайти вільні місця в готелях, де безпечно, важко, - усі вони заброньовані.

Представниця грецького уряду підкреслила, що безпека туристів залишається пріоритетом, і наголосила, що за тиждень відтоді, як почалися, пожежі, "усі в безпеці", і ніхто не постраждав.

Проте вже відомо, що лише на Родосі вогонь знищив щонайменше три готелі. І, як каже місцева влада, ситуація там все ще не під контролем. Нині від вогню доводиться рятувати не лише людей, - під загрозою опинилася основа економіки острова - туризм.

Тисячі туристів, багатьом з яких довелося йти кілометри пішки і провести кілька днів у тимчасових притулках, влаштованих у школах та на стадіонах, чекають на виліт з аеропорту Родосу.

Автор фото, Reuters

Натомість низка туристичних компаній, зокрема Jet2 і Tui, скасовують заплановані чартерні рейси на острів і розпочинають евакуаційні з нього.

EasyJet оголосив про два евакуаційні рейси на понеділок для британських туристів. Ще один має відбутися у вівторок. І це на додачу до 9 регулярних рейсів на острів.

Автор фото, Reuters

Грецькі рятувальні служби попереджають, що ситуація може ще ускладнитися через несприятливу для гасіння погоду - вітер та спеку.

Серед інших середземноморських країн, які цього літа стикнулися із надзвичайною спекою, - Іспанія та Італія.

Від початку Промислової доби температура повітря на планеті зросла на 1,1С, вважають вчені. Саме кліматичні зміни "відповідальні" за частіші та сильніші спеку, посуху та лісові пожежі.