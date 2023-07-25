У Китаї звільнили міністра закордонних справ. Перед цим він зник

23 хвилин(и) тому

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У Китаї Ціня Гана звільнили з посади міністра закордонних справ - менш ніж за сім місяців після його призначення.

Ціня вважали довіреним помічником Сі Цзіньпіна. Тепер цю роль обійме керівник зовнішньополітичного відомства Комуністичної партії Ван Ї.

Тривале зникнення міністра з поля зору громадськості та офіційне мовчання з цього приводу викликало шалені припущення.

Останній раз його бачили на публіці 25 червня.

Причини звільнення не повідомили.

Китайський лідер призначив Ціня на цю посаду в грудні минулого року. Його теперішнє звільнення залишило багато питань.

"Вища законодавча влада Китаю проголосувала за призначення Ван Ї міністром закордонних справ, - повідомило державне інформаційне агентство Сіньхуа. - Цінь Ган звільнений з посади міністра закордонних справ".

У повідомленні йшлося, що Сі підписав указ, що санкціонує цей крок.

За системою Комуністичної партії Китаю, зовнішню політику формулює високопоставлений чиновник, який потім скеровує міністра закордонних справ щодо її реалізації.

Коли Цінь місяць тому перестав виконувати свої звичні обов'язки і не поїхав на саміт в Індонезії, це пояснили його проблемами зі здоров'ям, але деталей не повідомили.

Але відсутність будь-яких подробиць від міністерства підігріла чутки щодо того, що його покарали або з політичних мотивів, або через позашлюбні стосунки.

Він був одним із наймолодших призначених на цю посаду в історії Китаю.

Після менш ніж двох років роботи на посаді посла в США його призначили міністром закордонних справ у грудні минулого року.