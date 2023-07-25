Повільний наступ ЗСУ несе ризики для Байдена - WSJ

54 хвилин(и) тому

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Політики на Заході дедалі більше побоюються, що повільні темпи українського наступу послаблюють сподівання на те, що переговори про припинення бойових дій можуть розпочатися цього року, і створюють загрозу перетворення конфлікту на затяжну позиційну війну.

Як пише американська газета Wall Street Journal, така ситуація потенційного глухого кута стане випробуванням для стратегії президента Байдена, яка передбачає вливання мільярдів доларів військової допомоги в Україну - але не для того, щоб розтрощити армію Путіна і повернути всі захоплені ним території, а щоб дати Києву можливість "почати переговори з Москвою з позиції сили".

Під питанням опиниться також здатність та рішучість Заходу продовжувати постачання зброї українській армії, пише видання.

"Очевидно, що легше надавати підтримку, коли справи йдуть добре", - цитує газета Джона Гербста, колишнього посла США в Україні, а нині - співробітника американського аналітичного центру Atlantic Council.

Водночас, за його словами, адміністрація Байдена не має іншого вибору, окрім як продовжувати постачати зброю.

Згортання допомоги Україні та припущення навіть часткової перемоги Росії "стане знаковим провалом зовнішньої політики Байдена, який перевершить за масштабами навіть виведення військ з Афганістану", додає Гербст.

Але й всеосяжна підтримка Києва має певні ризики для адміністрації Байдена. Президент США називає війну боротьбою між демократією та авторитаризмом і вже санкціонував виділення Києву військової допомоги на понад 40 млрд доларів.

Із наближенням президентських виборів у США наступного року президент Росії Володимир Путін прагне затягнути час і виснажити підтримку Заходу. Двоє головних претендентів на президентство від Республіканської партії - колишній президент Дональд Трамп і губернатор Флориди Рон Десантіс - припускали, що можуть зменшити військову підтримку України.

Оскільки ані Росія, ані Україна не демонструють схильності до переговорів, у Білого дому поки що немає варіантів, окрім як продовжувати діяти в тому ж руслі і сподіватися або на нові успіхи ЗСУ на полі бою, або на нові політичні тріщини в Москві, зазначає WSJ.

При цьому неназваний високопосадовець у розмові з газетою зазначив, що уряд США не розраховує на те, що українці зможуть витіснити російські війська з усього сходу України або повернути Крим, хоча й не виключає повністю такої можливості.

Ще одна проблема, що стоїть перед США та їхніми союзниками, - це скорочення арсеналів боєприпасів, яку Вашингтон нещодавно спробував частково вирішити, надавши Києву касетні боєприпаси.

На думку одного із західних дипломатів у Вашингтоні, Америці, мабуть, доведеться визнати, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом і союзникам необхідно готуватися до постачання Києву озброєннями у разі конфлікту, який триватиме роками.

"Єдина реальна відповідь - це мобілізація промисловості, яка дасть українцям та росіянам чіткий сигнал про те, що в українців завжди буде достатньо того, що їм потрібно", - сказав він.

Головне ж питання полягає в тому, чи вистачить у США та їхніх союзників рішучості продовжити підтримку України або тим більше розширити її, якщо наступ ЗСУ не досягне прогресу, якого від нього очікують, підбиває підсумок WSJ.