Спекотний апокаліпсис у Європі та США - це результат змін клімату, підтвердили вчені

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Червень був найспекотнішим в історії, а липень напевно поб'є цей рекорд і запам'ятається масштабними пожежами, екстремальною спекою та повенями в Європі, Америці та Азії.

І винні в цьому зміни клімату, спричинені людиною, підтвердили вчені.

Нове масштабне дослідження кількох провідних університетів під егідою World Weather Attribution показало, що якби не викинуті людством в атмосферу парникові гази, спека в північній півкулі була б не такою екстремальною і наставала б набагато рідше, а в деяких місцях - ніколи.

Комп'ютерне моделювання показало, що 75% екстремальних погодних явищ, які зараз переживає світ, є прямим наслідком глобального потепління.

Вплив людини на клімат призвів до того, що під час епізодів виняткової спеки, подібних до тих, що зараз переживають Середземномор'я та південні штати США, стовпчик термометра піднімається додатково на 2,5°C у Південній Європі, на 2°C у Північній Америці і приблизно 1°C у Китаї.

Спека вбиває: пов'язана з нею надмірна смертність лише в Європі минулого року перевищила 60 тисяч людей, і вчені впевнені, що ці оцінки занижені, оскільки вести такий облік складно і технічно, і політично.

Частіше та страшніше

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Гасіння лісової пожежі під Афінами у Греції 19 липня 2023 року

Спека не тільки посилюється, а й частішає. Якби не людина, у Китаї екстремальні епізоди траплялися б раз на 250 років, а на півдні США та Європи температури, подібні до липневих 2023 року, були б взагалі "практично неможливі", з'ясували вчені.

Зараз же вони відбуваються приблизно раз на 15 років у США та Мексиці, кожні 10 років у Південній Європі та раз на п'ять - у Китаї.

"Якщо не припинити спалювання викопного палива найближчим часом, такі випадки стануть ще частішими, спекотнішими і тривалішими", - пишуть дослідники і передрікають екстремальну спеку, подібну до липневої, кожні 2-5 років у світі, якщо планета нагріється на 2°C.

Те, що зміни клімату спричинила людина, визнали усі країни світу. Вони домовилися скоротити викиди, щоб утримати глобальне потепління в межах 1,5°С, а якщо не вийде, не допустити підвищення температури на два градуси порівняно з середньою доіндустріальною епохою.

Середньорічна температура на планеті вже вища за цей рівень на 1,1°C, і навіть якщо негайно та повністю нейтралізувати викиди, у найближчі десятиліття потепління продовжиться, попереджала Всесвітня метеорологічна організація.