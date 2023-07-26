Росія запустила ракети з дванадцяти Ту-95МС. Тривога по всій Україні
Під вечір середи Росія здійснила новий масований ракетний обстріл.
Повітряні сили України заявили про пуски крилатих ракет одразу з дванадцяти Ту-95МС з району Каспійського моря.
Серед можливих напрямків ракетної атаки у Повітряних силах називають Дніпро, Кременчук та Кропивницький, а також Одещину, Миколаївщину та Вінниччину.
Там також додають, що група ракет рухається уздовж кордону з Молдовою у напрямку Хмельницької області.
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про підвищену небезпеку на Уманщині.
Перед цим, вдень, вони повідомляли про російський удар двома крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Обидві збили українські сили ППО.
Від останніх ракетних атак найбільше страждали південні регіони, зокрема Одещина та Миколаївщина, які росіяни обстрілювали кілька днів поспіль.