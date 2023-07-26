Росія запустила ракети з дванадцяти Ту-95МС. Тривога по всій Україні

22 хвилин(и) тому

Під вечір середи Росія здійснила новий масований ракетний обстріл.

Повітряні сили України заявили про пуски крилатих ракет одразу з дванадцяти Ту-95МС з району Каспійського моря.

Серед можливих напрямків ракетної атаки у Повітряних силах називають Дніпро, Кременчук та Кропивницький, а також Одещину, Миколаївщину та Вінниччину.

Там також додають, що група ракет рухається уздовж кордону з Молдовою у напрямку Хмельницької області.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про підвищену небезпеку на Уманщині.

Перед цим, вдень, вони повідомляли про російський удар двома крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Обидві збили українські сили ППО.