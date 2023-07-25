"Ми цю війну виграємо". Резніков розповів про контрнаступ, Кримський міст і НАТО

37 хвилин(и) тому

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Міністр оборони Олексій Резніков визнав в інтерв'ю СNN, що наступ ЗСУ йде не так швидко, як планувалося, але зазначив, що "не стурбований" результатом операції, оскільки вона розвивається за планом.

За словами Резнікова, уявлення, що наступ обов'язково має бути швидким, не відповідає дійсності.

Він назвав кілька причин, через які все розвивається повільніше, ніж очікували - це, зокрема, брак боєприпасів та артилерійських систем.

"Це питання ППО. Це також питання того, що ми маємо дуже довгу лінію фронту. І проти нас велика кількість ворогів. Це війна. Це не комп'ютерна гра", — заявив Резніков в інтерв'ю СNN.

Західні експерти вважають, що ЗСУ розпочали наступальну операцію на початку червня, але не змогли швидко прорвати захисні лінії російської армії.

Українські військові зосередили зусилля на трьох основних ділянках фронту, зокрема, в районі Бахмута, на кордоні Донецької й Запорізької областей (біля села Велика Новосілка, де був так званий "Времівський виступ"), а також біля міста Оріхів.

Під час першої хвилі наступу українські військові втратили певну кількість техніки, у тому числі надану країнами Заходу, і переглянули тактику, кажуть аналітики. На їхню думку, тепер ЗСУ намагаються планомірніше виснажити російські сили й скористатися прогалинами в обороні, коли вони з'являться.

Про те, що наступ йде повільніше, ніж планувалося, в інтерв'ю ВВС наприкінці червня говорив і президент Володимир Зеленський.

Резніков сказав СNN, що "наші генерали, наші командири бачать реальну ситуацію на полі бою". "І знову, маю повторити, головна цінність для нас — це життя наших військових", — наголосив міністр.

СNN зазначає, що ситуація на південному фронті, де ЗСУ ведуть основні наступальні дії, ускладнюється великою кількістю мінних полів, встановлених російськими військами.

За словами Резнікова, українцям доводиться вручну розчищати собі дорогу, просуваючись стежками в полях. Як каже міністр оборони, росіяни мають "серйозні захисні зони з мінами", і через них "дуже важко прорватися".

"Доводиться залучати наших військових, саперів і все це дуже повільно розмінувати, щоб підготувати коридори для справжнього наступального руху", - сказав Резніков.

Він додав, що українські війська просуваються на різних напрямках, щоб росіяни не розуміли напрямок основного удару.

"Перемога і вступ до НАТО до літа 2024 року"

Щодо перебігу війни Олексій Резніков сказав CNN, що до літа наступного року вона закінчиться перемогою Києва — і після цього Україна може отримати запрошення на вступ до НАТО.

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Резніков нагадав, що наступний саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у липні у Вашингтоні, стане ювілейним: на ньому відзначатимуть 75 років від дня створення блоку.

"Хто знає, можливо, він стане важливим днем для України, — сказав очільник міноборони України. — Це лише мій прогноз".

На нещодавньому саміті НАТО, що відбувся у Вільнюсі, члени альянсу заявили, що майбутнє України — у блоці, але відмовилися назвати точні тимчасові перспективи її вступу. Вони зазначили, що Україна може увійти до НАТО лише після виконання всіх необхідних умов та за підтримки усіх членів.

В інтерв'ю CNN Резніков визнав, що до НАТО не може відбутися до закінчення війни з Росією. А у відповідь на запитання, чи закінчиться, на його думку, війна до саміту 2024 року, міністр оборони швидко відповів: "Так. Ми цю війну виграємо".

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Очільник українського військового відомства заявив, що ЗСУ й надалі завдаватимуть ударів по Кримському мосту та окупованому росіянами півострова.

"Усі ці цілі є офіційними, оскільки [їх ураження] зменшить їхні можливості воювати проти нас і допоможе врятувати життя українців", — сказав Резніков.

У відповідь на запитання, чи планує Україна повністю зруйнувати Кримський міст, він сказав: "Це нормальна тактика - руйнувати логістичні лінії вашого супротивника, щоб перерізати можливості постачання боєприпасів, палива, продовольства тощо. Тому ми будемо застосовувати цю тактику проти них".

Останнім часом ЗСУ завдають ударів по складах боєприпасів у Криму, а раніше по Кримському мосту вдарили морські дрони.

У понеділок у Криму внаслідок атаки дронів стався вибух на складі боєприпасів, заявила влада анексованого півострова.

Коли в Україні з'являться F-16

Міністр також розповів про навчання українських пілотів на винищувачах F-16, постачання яких Київ добивається від Заходу.

Як каже Резніков, навчання пілотів розпочнеться вже у серпні й триватиме "мінімум шість місяців". Тож, за найоптимістичнішим сценарієм, українські пілоти можуть розпочати польоти на F-16 над Україною вже навесні наступного року, вважає міністр оборони.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі Резніков підписав меморандум про підготовку українських пілотів до польотів на винищувачах західного зразка, у ній братимуть участь 11 країн: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Про те, хто саме готовий надати Україні західні винищувачі, наразі невідомо. Раніше деякі країни Заходу повідомляли, що це питання обговорюється.

Касетні боєприпаси

Резніков також повідомив, що цього тижня Україна передає Пентагону звіт про те, наскільки ефективно ЗСУ застосовують поставлені Сполученими Штатами касетні боєприпаси.

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В інтерв'ю CNN він сказав, що зараз сам з нетерпінням чекає на цей звіт, який потім передасть американським партнерам.

"Я сподіваюсь, що ці боєприпаси виявляться ефективнішими за звичайні", — сказав Резніков.

Прессекретар Ради національної безпеки в адміністрації США Джон Кірбі повідомив минулого тижня, що Україна отримала американські касетні боєприпаси й почала застосовувати їх на полі бою. За словами Кірбі, українці використовують ці снаряди ефективно й належним чином, що вже дає певні результати.

Резніков не навів подробиць, але сказав, що касетні боєприпаси мають показати ефективність "особливо проти артилерійських систем, зокрема, під час контрбатарейної боротьби, а також у боях проти ворожих БТР, БМП", вони також будуть ефективні проти піхоти".

За словами міністра, Україна зобов'язалась звітувати перед Пентагоном у рамках домовленості щодо постачання їй касетних боєприпасів.