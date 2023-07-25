Кухаря Обами знайшли мертвим у ставку

Макс Маца

BBC News

1 година тому

Автор фото, The White House

Особистий кухар колишнього президента США Барака Обами загинув внаслідок нещасного випадку неподалік літньої резиденції Обами в Массачусетсі.

45-річний Тафарі Кемпбелл працював шеф-кухарем у Білому домі й залишився у родині Обами після закінчення його президентського терміну у 2016 році.

Чоловік зник 23 липня під час занять паддлбордингом (різновид серфінгу).

Поліція розпочала пошуки після того, як отримала повідомлення про гребця, "який увійшов у воду, певний час намагався утриматися на поверхні, а потім зник під водою". За словами свідків, на поверхню він так і не виплив.

Його тіло знайшли в понеділок вранці у ставку міста Едгартаун на глибині близько 2,5 м й на відстані понад 30 м від берега.

Правоохоронці вважають, що з Кемпбеллом стався нещасний випадок, однак влада продовжує з'ясовувати всі деталі трагедії.

Колишнього президента США та його дружини в момент інциденту в будинку не було. Пізніше вони оприлюднили спільну заяву у зв'язку зі смертю персонального кухаря.

"Тафарі був членом нашої сім'ї. Коли ми вперше зустрілися, він був талановитим су-шефом у Білому домі - творчим й пристрасно захопленим кухарством та його можливістю зближувати людей. Пізніше ми пізнали його як теплу, веселу і неймовірно добру людину, яка робила наше життя трохи яскравішим", - написали Барак Обама і його дружина Мішель.

"Ось чому, коли ми готувалися залишити Білий дім, ми попросили Тафарі залишитися з нами, і він щиро погодився. Відтоді він став частиною нашого життя, і наші серця розбиті через те, що він пішов", - йдеться у заяві подружжя.

Обами розповіли, що у Кемпбелла залишилися дружина і сини-близнюки.