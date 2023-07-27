Одеса та Старокостянтинів. Які наслідки нічних ударів Росії по порту і стратегічному аеродрому

50 хвилин(и) тому

Автор фото, фейсбук Генштабу ЗСУ Підпис до фото, Архівне фото

Вночі росіяни завдали чергового ракетного удару по Одеській області, знову цілили у портову інфраструктуру, вбили людину. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Також вночі Росія намагалась вдарити по аеродрому у Старокостянтинові на Хмельниччині і запустила вісім дронів "Шахед". Напередодні по цьому ж аеродрому росіяни били крилатими ракетами та "Кинджалами".

Одещина під ударом

По Одещині дві ракети "Калібр" випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило їхнє виявлення.

Обидві влучили в одну з адмінбудівель порту та пошкодили обладнання вантажного терміналу. Загинув співробітник порту 1979 року народження.

За даними Одеської ОВА, також знищили будівлю охорони та два автомобілі.Росія завдає ударів по Одесі та Одеській області від початку минулого тижня, коли вона оголосила про вихід із зернової угоди. Українська влада вважає, що мета Москви - порушити експорт зерна. Російські військові стверджують, що атакують військові цілі у портах, і називають це "ударами відплати" за вибухи на Кримському мосту.

Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, крім "Калібрів" вночі запустили вісім дронів-камікадзе Shahed-136/131 з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

"Калібри" збити не вдалося, а вісім "шахедів" знищили над Хмельницькою, Дніпропетровською та Донецькою областями.

Чим важливий Старокостянтинів

Речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що росіяни цієї ночі, як і вчора, намагалися атакувати аеродром у Старокостянтинові на Хмельниччині.

"Знову ж таки не дає окупантам спокою аеродром Старокостянтинів. Ну, не сам аеродром, а наші військові льотчики, які завдають ударів. Ви бачите яка "бавовна" гарна відбувається на окупованих територіях. Тому сьогодні і є під прицілом цей аеродром", - сказав він.

У середу російські війська завдали масованого ракетного по Україні.

36 російських ракет збили сили ППО України, повідомили українські Повітряні сили.

Чотири ракети Х-47 "Кинджал" вдарили у напрямку аеродрому Старокостянтинів, Хмельницької області. Так само туди летіли і значна частина крилатих ракет.

Офіційно влада повідомила про пошкодження кількох будинків та авто.

Раніше Росія вже била по аеродрому в Старокостянтинові, де, за словами росіян, зберігаються сучасні західні ракети Storm Shadow. Ними Повітряні сили руйнують тилові бази та інфраструктуру росіян.

Автор фото, ВВС

Зараз на фоні грози і шторму, росіяни можуть повторно вдатися до атак, в тому числі з моря, попередили в ОК "Південь".

Крім того, минулої ночі армія РФ завдала удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району. Поцілили поруч з 5-поверховим житловим будинком. В одній з квартир обвалилася стіна. Загинула жінка 74-х років, ще четверо людей отримали поранення.

Автор фото, телеграм Олега Синєгубова