США помітили новий етап наступу ЗСУ на півдні. Де головний напрямок прориву

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ

New York Times, посилаючись на два джерела у Пентагоні, повідомляє, що українська армія почала новий етап "контрнаступу".

Про це, за даними джерел, українське командування поінформувало Вашингтон.

При цьому напрям головного удару — на південь від Оріхова у Запорізькій області.

У разі прориву російських оборонних рубежів це дозволить ЗСУ рухатись на Токмак і далі на Мелітополь біля Азовського моря.

За даними джерел, ЗСУ застосували частину нових з'єднань, підготовлених спеціально для контрнаступу. Досі вони були в резерві.

До цього українська армія вела наступ на кількох ділянках фронту відразу. Експерти називали це пошуком уразливих місць у російській обороні. Або обманними маневрами, які мають відтягнути резерви росіян від місця головного удару.

Наступ просувалася повільно, що останніми тижнями визнавало й українське командування. Причинами називали щільні мінні поля та відсутність прикриття з повітря.

Джерело видання Bloomberg також повідомило про початок нового етапу наступу України на півдні. Там кажуть, що Україна активізувала наступальні дії на півдні, тоді як контрнаступ загалом почав набирати обертів. Про це Bloomberg пише з посиланням на американського чиновника, який попросив про анонімність.

Інформацію, що головний удар буде під Оріховим підтверджують ще кілька джерел: кореспондентка New York Times Карлотта Голл у середу з цієї місцевості передавала, що бачила там українські підрозділи, які пройшли навчання на Заході.

І представник російського Міноборони Ігор Конашенков також повідомляв про масовану атаку на тій самій ділянці. З його словами, ця атака була відбита.

Водночас джерело в "західних" спецслужбах, з яким розмовляв у середу кореспондент ВВС Гордон Корера, про головний удар нічого не говорив, хоча, й зачіпав тему перебігу наступу. Він, як і раніше, говорив, що наступ розвивається за трьома напрямками.

За словами джерел New York Times, на користь активізації українського наступу працюють три фактори: по-перше, просування через мінні поля йшло хоч і повільно, але стабільно.

По-друге, можна скористатися наслідками звільнення популярного серед російських військ генерала Івана Попова. І, по-третє, постійні українські удари по російській тиловій інфраструктурі призвели до перебоїв у постачанні фронту, зокрема й боєприпасів.

Джерело, з яким говорив Гордон Корера, повідомило, що живої сили в російських військах теж не вистачає.

"Це головний тест", - цитує New York Times свого співрозмовника в Пентагоні.

Джерело Bloomberg також повідомило про початок нового наступу України на півдні.

Зламали першу лінію оборони?

Американський Інститут вивчення війни (ISW) також вважає, що в українському наступі розпочався новий етап. Можливо навіть вдалося зламати першу російську лінію оборони.

ISW багато аналізує ознаки нового етапу в українському наступі. Ці ознаки очевидні, але це не означає, що наступ тепер розвиватиметься швидше, пишуть аналітики інституту.

ЗСУ 26 липня розпочали операцію на заході Запорізької області і, вочевидь, проломили окремі підготовлені російські оборонні позиції на південь від Оріхова.

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За даними російських воєнних блогерів, українські сили прорвали оборону на північний схід від села Роботине за 10 км від Оріхового. Геолоковані відео вказують, що українські війська дійшли до точки за 2,5 км на схід від Роботиного, потім російські війська застосували стандартну тактику еластичної оборони й українці відійшли, але не до початкової позиції.

Утім декілька обставин змушують ставитись до повідомлень про "головний удар" у цьому місці з обережністю.

У російських повідомленнях про це є значні розбіжності про кількість сил і втрати. Під час попередніх українських наступів таких розбіжностей було менше.

ISW також не бачив великої кількості теплових аномалій, зафіксованих сенсорами супутників НАСА FIRMS/VIIRS, які відстежують природні пожежі, але на практиці вловлюють ознаки активних бойових дій.

Також аналізують відео з поля бою. Відео зняли 27 липня. На ньому видно танк Т-72 і дві бойові машини Bradley, пошкоджені або кинуті в точці, розташованій близько 2,5 км на південь від поточної лінії фронту. Ця точка розташована за першою лінією російських оборонних споруд, тобто українські війська зуміли їх подолати. Це одне із найскладніших завдань, що стояли перед ЗСУ.

За оцінкою ISW, такі рубежі оборони, найімовірніше, менш насичені живою силою, ніж передова позиція.

Максимальну чисельність українських військ, що діють у цьому районі, оцінюють у три батальйони. Цю оцінку озвучило Міноборони РФ.

Три батальйони — це лише одна бригада, тоді як відомо, що Україна підготувала та тримає в резерві кілька свіжих бригад.

"Розмови про наступ допомагають мало"

Розмови джерел західних ЗМІ у Пентагоні про "головний удар" мало допомагають Україні. Це завищує очікування від наступу. І ці очікування навряд чи виправдаються. Крім того, це розкриває напрями подальшого руху, аналізують в ISW.

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В інституті вважають, що українські сили здатні відвоювати значну територію, але цей наступ, ймовірно, триватиме ще довго. Прориви чергуватимуть із затишшями та періодами більш важчого та повільного поступу.