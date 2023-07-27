Українка Харлан перемогла росіянку і відмовилась тиснути їй руку. Чому зараз можливі такі поєдинки

12 хвилин(и) тому

Автор фото, скрін з моменту пілся поєдинку Підпис до фото, Харлан відмовилась тиснути руку росіянці Смірновій

27 липня українка Ольга Харлан перемогла росіянку (виступала під нейтральним прапором) Анну Смірнову на чемпіонаті світу з фехтування.

Фехтувальниця Харлан стала першою українською спортсменкою, яка змагалась з росіянкою після початку повномасштабного вторгнення, пише агенція AFP.

Після поєдинку українська спортсменка відмовилась тиснути росіянці руки, як цього вимагають правила змагання.

Коли Смірнова підійшла, Харлан наставила на неї шаблю. Можливо, запропонувавши "стукнутися" шаблями замість рукостискання.

Смірнова натомість хотіла саме рукостискання від українки.

Харлан пішла з доріжки. Росіянка залишилася на ній, протестуючи і вимагаючи дискваліфікації українки відповідно до регламенту змагань через "прояв неповаги".

Через це росіянка деякий час сиділа на стільці, очікуючи рішення від організаторів чемпіонату світу.

Але судді ухвалили рішення на користь Ольги Харлан. Вона пройшла до наступного раунду змагань.

Автор фото, unian

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою. За свою спортивну кар'єру Ольга Харлан виграла чотири олімпійські медалі, п'ятнадцять медалей чемпіонатів світу та двадцять медалей чемпіонатів Європи.

Міністерство спорту напередодні змінило свою політику, яка забороняла українським спортсменам змагатися з росіянами чи білорусами, навіть, якщо вони виступають під нейтральним прапором.

Через таку заборону на цьому ж турнірі інший український шабліст Ігор Рейзлін не вийшов на змагання проти росіянина. А Харлан вже отримала таке право.

Внаслідок вторгнення Росії, за офіційними даними, загинуло понад 200 українських спортсменів та тренерів.