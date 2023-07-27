Правда чи вигадка? Як у конгресі США вперше офіційно обговорили НЛО і чому незадоволений Пентагон

21 хвилин(и) тому

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У розпорядженні американської влади є предмети, створені позаземним розумом, зокрема транспортні засоби інопланетного походження. Однак правду про контакти з прибульцями приховують від широкого загалу розвідка і Пентагон.

Така сенсаційна заява прозвучала в середу, 26 липня, на слуханнях у Конгресі США. Причому цю заяву під присягою озвучив відставний американський військовий.

У комітеті з нагляду Палати представників відбулись перші в історії парламентські слухання, присвячені контактам із позаземними цивілізаціями.

Як свідків на засідання запросили трьох високопоставлених офіцерів американської армії (один з них у відставці).

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Всі вони поділилися власним досвідом контактів з інопланетянами та відповіли на запитання законодавців - наскільки це дозволяла засекреченість даних.

За словами одного з них - колишнього офіцера розвідки Девіда Груша, Пентагон усіма силами намагається не допустити витоку інформації про прибульців.

Тих військовослужбовців, які наважувалися говорити про інопланетян чи позаземні технології, незабаром наздоганяла "жорстока відплата".

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За словами Груша, на умовах анонімності він розмовляв з офіційними особами, які бачили апарати "нелюдського" походження. Джерело розповіла, що з деяких кораблів вилучили так звані "біологічні препарати".

Втім, і ці останні сенсаційні заяви у Пентагоні вже встигли категорично відкинути.

У заяві, оперативно розісланій прессекретарем Пентагона США Стю Графом, стверджується, що в жодному виступі в середу не прозвучало "інформації, яка підтверджує існування сірих урядових програм, що мають справу з позаземними матеріалами" — ні зараз, ні колись у минулому.

Судячи з даних останніх опитувань на цю тему, понад дві третини американців вірять, що уряд країни приховує від населення правду про прибульців.

В одному з недавніх інтерв'ю Груш стверджував, що йому стало відомо про програму Пентагону, яка збирає космічні кораблі прибульців, а в деяких випадках — і тіла інопланетян.

Водночас виступаючи перед конгресменами, Груш заявив, що йому особисто відомо про людей, які зазнали травм при спробі реконструювати зламаний космічний корабель.

"Я знаю багатьох своїх колег, які отримали тілесні ушкодження", - сказав Груш.

"Американський народ заслуговує на те, щоб знати, що відбувається в нашому небі, — підсумував ще один свідок, голова благодійної організації Райан Грейвс, - Давно пора".