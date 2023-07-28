Пригожин з'явився на публіці в Петербурзі. Що відомо про його друзів на фото

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Image posted by Dmitry Sytyy

Лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина сфотографували у Санкт-Петербурзі під час африкансько-російського саміту, що відбувається цього тижня.

Він потискав руку послу Фредді Мапуці, високопосадовцю з Центральноафриканської Республіки (ЦАР).

Зображення опублікував у Facebook Дмитро Ситий, який, за повідомленнями, керує операціями "Вагнера" в ЦАР.

На іншому фото Пригожин зображений разом із головою каналу Afrique Media (його прізвище не вказують).

Це перше підтвердження перебування Пригожина в Росії після невдалого заколоту "Вагнера" в червні.

Зустріч Пригожина і Мапуки відбулася в готелі Trezzini Palace в Санкт-Петербурзі, підтвердила BBC Verify.

BBC Verify використала програмне забезпечення для розпізнавання облич, щоб порівняти інші фотографії посадовця ЦАР зі знімком, на якому він зображений із Пригожиним, та отримала 99% збіг. Це вказує на те, що обидва зображення належать одній людині.

Деталі інтер'єру на задньому плані фото також зіставили з готелем Trezzini Palace, який, за даними російських ЗМІ, належить Пригожину.

Шнурок, який носить пан Мапука, має характерний візерунок, ідентичний офіційному шнурку, який носять делегати на саміті.

Пошуки цього зображення не знайшли попередніх копій, що вказує на те, що воно нещодавно з'явилося в інтернеті.

Аналіз

Експертка Служби моніторингу ВВС Беверлі Очієнг

Фреді Мапука - начальник служби протоколу президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадери. Він нечасто з'являється в новинах, але, за словами нашого журналіста в Бангі, Мапука є досить впливовою людиною, що належить до політичної еліти, його батько був відомим політиком у ЦАР.

Afrique Media TV відіграє дуже важливу роль: вважають, що це ЗМІ фінансує Євген Пригожин, він щонайменше тричі давав їм інтерв'ю. Телеканал заснували у 2014 році (принаймні, згідно з YouTube), його власник - не дуже відома людина, я вперше побачила його обличчя на цій фотографії з Пригожиним.

До свого заколоту (а саме 7 травня) Пригожин розповідав каналу, що найманці ПВК "Вагнер" будуть ефективнішими за миротворчу місію ООН. При цьому "Вагнер" звинувачували в дезінформаційних кампаніях проти місії ООН зі стабілізації в ЦАР.

Після заколоту Пригожин двічі запевняв ЦАР, що країна продовжить отримувати підтримку напередодні конституційного референдуму.

Afrique Media - по суті, рупор російської (і до певної міри пропригожинської) пропаганди. Телеканал працює з Камеруну і доступний через супутник (хоча і з не дуже добрим сигналом), у YouTube та фейсбуці. У Західній Африці в нього, зважаючи на все, досить велика аудиторія — тобто це майданчик, де Пригожин може просувати свій порядок денний.

До саміту "Росія - Африка" в Петербурзі з'являлися повідомлення про те, що африканських журналістів та інфлюєнсерів запрошували до Москви на "тренінги" та щоб "просувати саміт у країнах Африки".

У багатій на алмази ЦАР перебувають кілька сотень "вагнерівців", які допомагають уряду боротися з повстанськими групами. Минулого тижня Велика Британія ввела санкції проти двох керівників операцій "Вагнера" в ЦАР, звинувативши їх у тортурах і вбивствах мирних жителів.

Зустріч у Петербурзі відбулася після появи Пригожина в Білорусі минулого тижня. На відео в телеграм-каналах, пов'язаних з "Вагнером", Пригожин вітає бійців і називає останні події на передовій в Україні "ганьбою".

Він також натякає, що "Вагнер" може повернутися на війну пізніше.

Президент Росії Володимир Путін під час африкансько-російського саміту заявив, що готовий замінити експорт українського зерна до Африки як на комерційній основі, так і на основі допомоги, щоб уникнути "світової продовольчої кризи".

"Ми будемо готові безкоштовно надати Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканській Республіці та Еритреї по 25-50 тис. тонн зерна в найближчі три-чотири місяці", - сказав Путін. Ці країни - союзниці Росії, за винятком Сомалі, яка переживає серйозну гуманітарну кризу.

Нещодавно Росія вийшла із зернової угоди, в рамках якої українське зерно експортували через Чорне море на світові ринки, зокрема в Африку.